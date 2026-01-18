  1. В мире

В США будут судить студента, который в знак протеста «съел» картины, нарисованные ИИ

14:49, 18 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Необычная акция протеста произошла в университете Аляски.
В США будут судить студента, который в знак протеста «съел» картины, нарисованные ИИ
Фото: nypost.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США студента Университета Аляски в Фэрбанксе задержали после того, как он устроил нетипичный протест против искусственного интеллекта — в галерее университета он повредил картины, созданные ИИ, пишет Nypost.com.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел внутри здания факультета изобразительного искусства Университета Аляски в Фэрбанксе (University of Alaska Fairbanks). Студент Грэм Грэнджер сорвал со стены как минимум 57 изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, после чего жевал и выплевывал их в рамках протеста против использования ИИ в искусстве. Ущерб от действий студента оценили примерно в 220 долларов США.

Сам художник, магистрант Ник Двайер, который создал выставку под названием Shadow Searching: ChatGPT psychosis и использовал ИИ в своих работах, позднее пояснил, что инцидент иллюстрирует непредсказуемую реакцию общественности на ИИ и подчеркивает эмоциональную уязвимость искусства.

Полиция задержала Грэнджера по обвинению в умышленном причинении ущерба имуществу пятой степени, что является правонарушением класса B по законам Аляски.

Теперь студента ждет суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

суд США искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]