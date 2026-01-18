В США будут судить студента, который в знак протеста «съел» картины, нарисованные ИИ

Необычная акция протеста произошла в университете Аляски.

В США студента Университета Аляски в Фэрбанксе задержали после того, как он устроил нетипичный протест против искусственного интеллекта — в галерее университета он повредил картины, созданные ИИ, пишет Nypost.com.

Инцидент произошел внутри здания факультета изобразительного искусства Университета Аляски в Фэрбанксе (University of Alaska Fairbanks). Студент Грэм Грэнджер сорвал со стены как минимум 57 изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, после чего жевал и выплевывал их в рамках протеста против использования ИИ в искусстве. Ущерб от действий студента оценили примерно в 220 долларов США.

Сам художник, магистрант Ник Двайер, который создал выставку под названием Shadow Searching: ChatGPT psychosis и использовал ИИ в своих работах, позднее пояснил, что инцидент иллюстрирует непредсказуемую реакцию общественности на ИИ и подчеркивает эмоциональную уязвимость искусства.

Полиция задержала Грэнджера по обвинению в умышленном причинении ущерба имуществу пятой степени, что является правонарушением класса B по законам Аляски.

Теперь студента ждет суд.