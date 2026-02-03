Песня, созданная ИИ «под Тейлор Свифт», стала вирусной в Бразилии и обнажила пробелы в авторском праве

История с вирусным треком выявила правовую неопределенность в вопросах авторства, голосов артистов и ответственности платформ.

У Бразилии вирусной стала песня, созданная с помощью искусственного интеллекта на основе трека Тейлор Свифт. Ее убрали из Spotify, но она продолжает жить в соцсетях. Этот случай показал, что действующие законы не успевают за развитием технологий. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

В сети появилась песня «A Sina de Ofélia» — бразильская версия композиции Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia», созданная с помощью ИИ. Трек быстро набрал популярность: почти 2 миллиона прослушиваний и попадание в топ-50 в Spotify в Бразилии.

В конце декабря Spotify удалил композицию, однако это не остановило ее распространение. Песня до сих пор массово появляется в соцсетях и на видеоплатформах.

Почему песню удалили

В композиции использовали синтетические голоса, похожие на голоса известных бразильских певцов — Luísa Sonza и Dilsinho. Именно это и стало главной проблемой.

Spotify еще осенью 2025 года запретил:

имитацию реальных артистов без разрешения;

вводящий в заблуждение или мошеннический контент, созданный ИИ.

По правилам платформы, такая музыка вводит слушателей в заблуждение — люди могут подумать, что песню действительно исполнили известные артисты.

Но в соцсетях песня живет

Несмотря на удаление из Spotify:

на YouTube остаются десятки видео с этой песней, некоторые имеют более миллиона просмотров;

в TikTok сама Luísa Sonza опубликовала видео с реакцией на трек — вместе они набрали почти 18 миллионов просмотров.

Страница Track B, которая называет себя создателем песни, собрала десятки тысяч подписчиков и миллионы лайков.

В чем правовая проблема

В Бразилии нет отдельного закона об искусственном интеллекте в творчестве. Поэтому суды вынуждены пользоваться старыми нормами авторского права, которые писались еще до появления ИИ.

Из-за этого возникают вопросы, на которые закон пока не дает четких ответов:

кто является автором песни, если ее создал ИИ;

можно ли использовать голос, похожий на голос реального человека;

кто несет ответственность — автор, платформа или тот, кто зарабатывает на контенте.

Юристы подчеркивают: по действующим правилам авторское право возникает только тогда, когда есть человеческое творчество. А с ИИ этот вопрос остается открытым.

Что говорят суды

Пока что в Бразилии почти нет громких судебных дел, касающихся музыки, созданной ИИ. Самый известный случай касался другого вопроса — нужно ли платить роялти за музыку, сгенерированную алгоритмами.

Суд решил: даже если песню создал ИИ, это не означает, что за нее не нужно платить вознаграждение за публичное использование.

Почему музыкальная индустрия обеспокоена

Представители музыкального бизнеса говорят: ИИ может создавать тысячи песен за считанные минуты. Человеческие артисты с такой скоростью конкурировать не могут.

Существуют риски, что:

каталоги стриминговых сервисов будут заполняться ИИ-контентом;

реальные музыканты будут получать меньше денег;

крупные компании будут использовать ИИ-музыку как фоновую, чтобы не платить роялти.

Что будет дальше

Юристы прогнозируют: пока нет специальных правил, суды будут рассматривать каждый случай отдельно. Они будут обращать внимание на:

кто получил прибыль;

кто контролировал создание контента;

насколько песня или голос похожи на реальных артистов;

могли ли слушатели быть введены в заблуждение.

Реакция платформ

YouTube не прокомментировал ситуацию.

TikTok заявил, что пользователи могут жаловаться на нарушения авторских и смежных прав через внутренние инструменты платформы.

