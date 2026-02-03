ШІ-пісня «під Тейлор Свіфт» стала вірусною в Бразилії й викрила прогалини авторського права
У Бразилії вірусною стала пісня, створена за допомогою штучного інтелекту на основі треку Тейлор Свіфт. Її прибрали зі Spotify, але вона продовжує жити в соцмережах. Цей випадок показав, що чинні закони не встигають за розвитком технологій. Про це повідомляє Courthouse News.
Що сталося
У мережі з’явилася пісня «A Sina de Ofélia» — бразильська версія композиції Тейлор Свіфт «The Fate of Ophelia», створена за допомогою ШІ. Трек швидко набрав популярність: майже 2 мільйони прослуховувань і потрапляння до топ-50 у Spotify в Бразилії.
Наприкінці грудня Spotify видалив композицію, але це не зупинило її поширення. Пісня й досі масово з’являється у соцмережах та на відеоплатформах.
Чому пісню видалили
У композиції використали синтетичні голоси, схожі на голоси відомих бразильських співаків — Luísa Sonza і Dilsinho. Саме це й стало головною проблемою.
Spotify ще восени 2025 року заборонив:
- імітацію реальних артистів без дозволу;
- оманливий або шахрайський контент, створений ШІ.
За правилами платформи, така музика вводить слухачів в оману — люди можуть подумати, що пісню справді виконали відомі артисти.
Але в соцмережах пісня живе
Попри видалення зі Spotify:
- на YouTube залишаються десятки відео з цією піснею, деякі мають понад мільйон переглядів;
- у TikTok сама Luísa Sonza опублікувала відео з реакцією на трек — вони разом набрали майже 18 мільйонів переглядів.
Сторінка Track B, яка називає себе творцем пісні, зібрала десятки тисяч підписників і мільйони лайків.
У чому правова проблема
У Бразилії немає окремого закону про штучний інтелект у творчості. Тому суди змушені користуватися старими нормами авторського права, які писалися ще до появи ШІ.
Через це виникають запитання, на які закон поки не дає чітких відповідей:
- хто є автором пісні, якщо її створив ШІ;
- чи можна використовувати голос, схожий на голос реальної людини;
- хто несе відповідальність — автор, платформа чи той, хто заробляє на контенті.
Юристи наголошують: за чинними правилами авторське право виникає лише тоді, коли є людська творчість. А з ШІ це питання відкрите.
Що кажуть суди
Поки що в Бразилії майже немає гучних судових справ щодо музики, створеної ШІ. Найвідоміший випадок стосувався іншого питання — чи треба платити роялті за музику, згенеровану алгоритмами.
Суд вирішив: навіть якщо пісню створив ШІ, це не означає, що за неї не треба платити винагороду за публічне використання.
Чому музична індустрія занепокоєна
Представники музичного бізнесу кажуть: ШІ може створювати тисячі пісень за лічені хвилини. Людські артисти з такою швидкістю конкурувати не можуть.
Є ризики, що:
- каталоги стримінгових сервісів заповнюватимуться ШІ-контентом;
- реальні музиканти отримуватимуть менше грошей;
- великі компанії використовуватимуть ШІ-музику як фон, щоб не платити роялті.
Що буде далі
Юристи прогнозують: поки немає спеціальних правил, суди розглядатимуть кожен випадок окремо. Вони звертатимуть увагу на:
- хто отримав прибуток;
- хто контролював створення контенту;
- наскільки пісня або голос схожі на реальних артистів;
- чи могли слухачі бути введені в оману.
Реакція платформ
YouTube не прокоментував ситуацію.
TikTok заявив, що користувачі можуть скаржитися на порушення авторських і суміжних прав через внутрішні інструменти платформи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.