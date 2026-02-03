ШІ-пісня «під Тейлор Свіфт» стала вірусною в Бразилії й викрила прогалини авторського права

Історія з вірусним треком оголила правову невизначеність щодо авторства, голосів артистів і відповідальності платформ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бразилії вірусною стала пісня, створена за допомогою штучного інтелекту на основі треку Тейлор Свіфт. Її прибрали зі Spotify, але вона продовжує жити в соцмережах. Цей випадок показав, що чинні закони не встигають за розвитком технологій. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

У мережі з’явилася пісня «A Sina de Ofélia» — бразильська версія композиції Тейлор Свіфт «The Fate of Ophelia», створена за допомогою ШІ. Трек швидко набрав популярність: майже 2 мільйони прослуховувань і потрапляння до топ-50 у Spotify в Бразилії.

Наприкінці грудня Spotify видалив композицію, але це не зупинило її поширення. Пісня й досі масово з’являється у соцмережах та на відеоплатформах.

Чому пісню видалили

У композиції використали синтетичні голоси, схожі на голоси відомих бразильських співаків — Luísa Sonza і Dilsinho. Саме це й стало головною проблемою.

Spotify ще восени 2025 року заборонив:

імітацію реальних артистів без дозволу;

оманливий або шахрайський контент, створений ШІ.

За правилами платформи, така музика вводить слухачів в оману — люди можуть подумати, що пісню справді виконали відомі артисти.

Але в соцмережах пісня живе

Попри видалення зі Spotify:

на YouTube залишаються десятки відео з цією піснею, деякі мають понад мільйон переглядів;

у TikTok сама Luísa Sonza опублікувала відео з реакцією на трек — вони разом набрали майже 18 мільйонів переглядів.

Сторінка Track B, яка називає себе творцем пісні, зібрала десятки тисяч підписників і мільйони лайків.

У чому правова проблема

У Бразилії немає окремого закону про штучний інтелект у творчості. Тому суди змушені користуватися старими нормами авторського права, які писалися ще до появи ШІ.

Через це виникають запитання, на які закон поки не дає чітких відповідей:

хто є автором пісні, якщо її створив ШІ;

чи можна використовувати голос, схожий на голос реальної людини;

хто несе відповідальність — автор, платформа чи той, хто заробляє на контенті.

Юристи наголошують: за чинними правилами авторське право виникає лише тоді, коли є людська творчість. А з ШІ це питання відкрите.

Що кажуть суди

Поки що в Бразилії майже немає гучних судових справ щодо музики, створеної ШІ. Найвідоміший випадок стосувався іншого питання — чи треба платити роялті за музику, згенеровану алгоритмами.

Суд вирішив: навіть якщо пісню створив ШІ, це не означає, що за неї не треба платити винагороду за публічне використання.

Чому музична індустрія занепокоєна

Представники музичного бізнесу кажуть: ШІ може створювати тисячі пісень за лічені хвилини. Людські артисти з такою швидкістю конкурувати не можуть.

Є ризики, що:

каталоги стримінгових сервісів заповнюватимуться ШІ-контентом;

реальні музиканти отримуватимуть менше грошей;

великі компанії використовуватимуть ШІ-музику як фон, щоб не платити роялті.

Що буде далі

Юристи прогнозують: поки немає спеціальних правил, суди розглядатимуть кожен випадок окремо. Вони звертатимуть увагу на:

хто отримав прибуток;

хто контролював створення контенту;

наскільки пісня або голос схожі на реальних артистів;

чи могли слухачі бути введені в оману.

Реакція платформ

YouTube не прокоментував ситуацію.

TikTok заявив, що користувачі можуть скаржитися на порушення авторських і суміжних прав через внутрішні інструменти платформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.