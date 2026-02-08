В Италии за ношение ножа без уважительной причины теперь могут посадить в тюрьму

Новые правила также расширяют и полномочия полиции.

В Италии приняли закон, по которому ношение ножа без уважительной причины может наказываться тюремным заключением до трех лет, передает Bild.

Теперь ношение ножа с лезвием длиннее восьми сантиметров без уважительной причины может обернуться тюремным сроком до трех лет. Власти объясняют ужесточение ростом уличного насилия, прежде всего среди молодежи. Поводом для резонанса стал недавний случай, когда 18-летнего подростка зарезал одноклассник прямо в школе.

Новые правила также расширяют и полномочия полиции. Силовики смогут задерживать людей, которых сочтут угрозой общественному порядку, на срок до 12 часов. Полицейским также обещают больший правовой иммунитет при применении оружия в целях самообороны.

Эти меры стали реакцией на жесткие столкновения во время демонстраций: в Турине на прошлых выходных пострадали более 100 сотрудников полиции, кадры нападений на них с дубинками и молотками разошлись по соцсетям.

