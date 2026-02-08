  1. У світі

В Італії за носіння ножа без поважної причини тепер можуть ув’язнити

13:37, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові правила також розширюють повноваження поліції.
В Італії за носіння ножа без поважної причини тепер можуть ув’язнити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Італії ухвалили закон, згідно з яким носіння ножа без поважної причини може каратися тюремним ув’язненням строком до трьох років, повідомляє Bild.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Тепер носіння ножа з лезом довшим за вісім сантиметрів без поважної причини може обернутися тюремним строком до трьох років. Влада пояснює посилення правил зростанням вуличного насильства, насамперед серед молоді. Приводом для резонансу став нещодавній випадок, коли 18-річного підлітка зарізав однокласник просто у школі.

Нові правила також розширюють повноваження поліції. Правоохоронці зможуть затримувати людей, яких вважатимуть загрозою громадському порядку, на строк до 12 годин. Поліцейським також обіцяють ширший правовий імунітет під час застосування зброї з метою самооборони.

Ці заходи стали реакцією на жорсткі сутички під час демонстрацій: у Турині минулими вихідними постраждали понад 100 працівників поліції, а кадри нападів на них із кийками та молотками поширилися в соціальних мережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Італія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]