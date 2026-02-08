В Італії за носіння ножа без поважної причини тепер можуть ув’язнити

Нові правила також розширюють повноваження поліції.

В Італії ухвалили закон, згідно з яким носіння ножа без поважної причини може каратися тюремним ув’язненням строком до трьох років, повідомляє Bild.

Тепер носіння ножа з лезом довшим за вісім сантиметрів без поважної причини може обернутися тюремним строком до трьох років. Влада пояснює посилення правил зростанням вуличного насильства, насамперед серед молоді. Приводом для резонансу став нещодавній випадок, коли 18-річного підлітка зарізав однокласник просто у школі.

Нові правила також розширюють повноваження поліції. Правоохоронці зможуть затримувати людей, яких вважатимуть загрозою громадському порядку, на строк до 12 годин. Поліцейським також обіцяють ширший правовий імунітет під час застосування зброї з метою самооборони.

Ці заходи стали реакцією на жорсткі сутички під час демонстрацій: у Турині минулими вихідними постраждали понад 100 працівників поліції, а кадри нападів на них із кийками та молотками поширилися в соціальних мережах.

