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Парламентский Комитет начал дополнительно обрабатывать комитетские поправки

17:05, 29 марта 2024
Комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о мобилизации.
Парламентский Комитет начал дополнительно обрабатывать комитетские поправки
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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил Глава Комитета Александр Завитневич.

По его словам, в заседаниях Комитета принимали участие представители профильных министерств и ведомств и депутаты-авторы соответствующих правок, а рассмотрение предложений часто сопровождалось дискуссиями, требовало значительного времени для согласования позиций тех, кто выступал «за» и тех, кто приводил аргументы «против».

«Теперь, вместе с коллегами дополнительно проработаем комитетские поправки и будет сформирована финальная сравнительная таблица. Далее – таблица будет передана в главное юридическое управление Рады, после получения заключения которого законопроект будет рассмотрен в зале парламента», - пояснил он.

По словам Александра Завитневича, градус дискуссий «иногда был максимальным».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, когда ожидать принятия.

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