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В Госпогранслужбе рассказали, какие суммы платят уклонисты за незаконное пересечение границы

21:10, 22 апреля 2024
Мужчины платят от $3 000 до $10 000 организаторам за нелегальное пересечение границы, которые привлекают подростков в качестве проводников.
В Госпогранслужбе рассказали, какие суммы платят уклонисты за незаконное пересечение границы
Иллюстративное фото \ Источник: Госпогранслужба
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В Украине уклонисты платят от 3 до 10 тысяч долларов за нелегальное пересечение границы. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он добавил, что часто в противозаконную схему привлекают подростков — как проводников.

Демченко отметил, что после задержания нарушителей правоохранители пытаются установить организаторов нелегальной схемы переправки через госграницу и как организаторы пытались их переправить.

«В частности, спрашиваем, и какое количество денег они платили организаторам такого незаконного путешествия. Обычно расценки, которые люди платят этим преступным группам, преступным элементам, колеблются от 3 до 10 тысяч долларов», — рассказал спикер.

Он рассказал о случае, когда мужчины собирались переплыть Тису, а маршрут им прокладывали два подростка. За помощь им пообещали от 2 до 9 тысяч долларов. Такие случаи не единичны.

Демченко отмечает, что организаторы незаконного пересечения границы привлекают подростков, чтобы те выступали как проводники и доставляли нарушителей в границу.

«Они прежде делают такую ставку на то, что подросткам не предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу. Когда задерживаем подростков, передаем их родителям, а также сообщаем правоохранительным органам, чтобы установить в дальнейшем организаторов», — отметил Демченко.

Ответственность за действия подростков несут родители. А уж правоохранители занимаются тем, чтобы «довести дело до логического завершения».

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