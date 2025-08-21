Практика судов
Верховная Рада поддержала законопроект о новых социальных гарантиях для военнослужащих и их семей

17:59, 21 августа 2025
Рада поддержала законопроект о новых соцгарантиях для военнослужащих: особые условия службы для беременных, родителей с маленькими детьми и семей, где оба служат.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13436, который предусматривает усиление социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей.

Документ устанавливает особые условия прохождения службы для отдельных категорий:

  • беременные военнослужащие смогут участвовать в боевых заданиях, нарядах и командировках только по собственному согласию и с учетом рекомендаций медиков;
  • военные с детьми до трех лет и одинокие родители будут привлекаться к боевым заданиям и дежурствам исключительно добровольно;
  • в семьях, где оба родителя служат и имеют детей до 14 лет, участие в боевых заданиях возможно только по обоюдному согласию.

В парламенте подчеркивают, что инициатива направлена на обеспечение баланса между выполнением воинского долга и правом на семейную жизнь.

Подробно о том, что предлагается в законопроекте №13436 о внесении изменений в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», писала «Судебно-юридическая газета» – здесь.

