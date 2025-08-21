Верховная Рада поддержала законопроект о новых социальных гарантиях для военнослужащих и их семей

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13436, который предусматривает усиление социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей.
Документ устанавливает особые условия прохождения службы для отдельных категорий:
В парламенте подчеркивают, что инициатива направлена на обеспечение баланса между выполнением воинского долга и правом на семейную жизнь.
Подробно о том, что предлагается в законопроекте №13436 о внесении изменений в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», писала «Судебно-юридическая газета» – здесь.
