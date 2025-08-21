Верховная Рада поддержала законопроект о новых социальных гарантиях для военнослужащих и их семей

Рада поддержала законопроект о новых соцгарантиях для военнослужащих: особые условия службы для беременных, родителей с маленькими детьми и семей, где оба служат.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13436, который предусматривает усиление социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей.

Документ устанавливает особые условия прохождения службы для отдельных категорий:

беременные военнослужащие смогут участвовать в боевых заданиях, нарядах и командировках только по собственному согласию и с учетом рекомендаций медиков;

военные с детьми до трех лет и одинокие родители будут привлекаться к боевым заданиям и дежурствам исключительно добровольно;

в семьях, где оба родителя служат и имеют детей до 14 лет, участие в боевых заданиях возможно только по обоюдному согласию.

В парламенте подчеркивают, что инициатива направлена на обеспечение баланса между выполнением воинского долга и правом на семейную жизнь.

