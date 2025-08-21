Верховна Рада підтримала законопроект про нові соціальні гарантії для військовослужбовців та їхніх сімей

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №13436, який передбачає посилення соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.
Документ встановлює особливі умови проходження служби для окремих категорій:
У парламенті наголошують, що ініціатива спрямована на забезпечення балансу між виконанням військового обов’язку та правом на сімейне життя.
Детально про те що пропонують у законопроекті 13436 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» писала «Судово-юридична газета» – тут.
