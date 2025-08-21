Верховна Рада підтримала законопроект про нові соціальні гарантії для військовослужбовців та їхніх сімей

Рада підтримала законопроект про нові соцгарантії для військовослужбовців: особливі умови служби для вагітних, батьків з малими дітьми та сімей, де обоє служать.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №13436, який передбачає посилення соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Документ встановлює особливі умови проходження служби для окремих категорій:

вагітні військовослужбовиці зможуть брати участь у бойових завданнях, нарядах і відрядженнях лише за власною згодою та з урахуванням рекомендацій медиків;

зможуть брати участь у бойових завданнях, нарядах і відрядженнях лише за власною згодою та з урахуванням рекомендацій медиків; військові з дітьми до трьох років та одинокі батьки залучатимуться до бойових завдань та чергувань лише добровільно;

залучатимуться до бойових завдань та чергувань лише добровільно; у сім’ях, де обоє батьків служать і мають дітей до 14 років, участь у бойових завданнях можлива лише за спільною згодою.

У парламенті наголошують, що ініціатива спрямована на забезпечення балансу між виконанням військового обов’язку та правом на сімейне життя.

Детально про те що пропонують у законопроекті 13436 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» писала «Судово-юридична газета» – тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.