Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Верховна Рада підтримала законопроект про нові соціальні гарантії для військовослужбовців та їхніх сімей

17:59, 21 серпня 2025
Рада підтримала законопроект про нові соцгарантії для військовослужбовців: особливі умови служби для вагітних, батьків з малими дітьми та сімей, де обоє служать.
Верховна Рада підтримала законопроект про нові соціальні гарантії для військовослужбовців та їхніх сімей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №13436, який передбачає посилення соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Документ встановлює особливі умови проходження служби для окремих категорій:

  • вагітні військовослужбовиці зможуть брати участь у бойових завданнях, нарядах і відрядженнях лише за власною згодою та з урахуванням рекомендацій медиків;
  • військові з дітьми до трьох років та одинокі батьки залучатимуться до бойових завдань та чергувань лише добровільно;
  • у сім’ях, де обоє батьків служать і мають дітей до 14 років, участь у бойових завданнях можлива лише за спільною згодою.

У парламенті наголошують, що ініціатива спрямована на забезпечення балансу між виконанням військового обов’язку та правом на сімейне життя.

Детально про те що пропонують у законопроекті 13436 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» писала «Судово-юридична газета» – тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України законопроект військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва