Верховна Рада схвалила законопроект про особливості залучення до бойових завдань і переміщення військовослужбовців з дитиною до 14 років

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 13436 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Ініціаторами виступила широка група народних депутатів на чолі з Марією Мезенцевою.
Так, пропонується доповнити цей закон новою статтею 11-1 «Гарантії реалізації права військовослужбовців на виховання дитини».
Відповідно до неї призначаються до складу добового наряду, гарнізонного наряду, бойового чергування, залучаються до виконання бойових (спеціальних) завдань, направляються у відрядження до іншої місцевості, відмінної від місця постійного проживання дитини, виключно за власною згодою:
Призначаються на посади та переміщуються по службі до іншої місцевості, відмінної від місця постійного проживання дитини, виключно за власною згодою:
Крім того, пропонується, щоб для вагітних військовослужбовців встановлювався п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Збільшення тривалості робочого дня та зменшення кількості вихідних днів допускається тільки за власною згодою військовослужбовця та з урахуванням рекомендацій начальника медичної служби.
Вагітні військовослужбовці призначаються до складу добового наряду, гарнізонного наряду, бойового чергування, залучаються до виконання бойових (спеціальних) завдань тільки за власною згодою та з урахуванням рекомендацій начальника медичної служби. У випадку, якщо виконання обов’язків військової служби за посадою не дозволяє дотримуватись загального правила щодо тривалості робочого часу для вагітних військовослужбовців, або у разі відсутності на це згоди вагітної військовослужбовця щодо збільшення тривалості робочого часу, або якщо рекомендацією начальника медичної частини заборонено збільшувати тривалість робочого часу, або виконання обов’язків за посадою є небезпечним для життя та здоров’я матері чи народження нею здорової дитини – на час вагітності рішенням командира, до номеклатури якого входить вирішення питання, військовослужбовець відряджається для виконання обов’язків до іншого підрозділу та визначаються обов’язки, виконання яких дозволяє дотримуватись вимог та рекомендацій. На час такого відрядження до виконання обов’язків за посадою допускається призначення для тимчасового виконання обов’язків з числа інших військовослужбовців.
Автор: Наталя Мамченко
