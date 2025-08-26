Правительство внесло в Раду законопроект о статусе лиц, привлеченных к защите Украины

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 13695 «О лицах, привлекавшихся к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ предлагает выделить из Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» категорию лиц, которые не участвовали в боевых действиях, но способствовали защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Законопроект имеет целью определить их правовой статус и установить государственные гарантии для признания вклада этих лиц в оборону страны.
Основные положения законопроекта:
