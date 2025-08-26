Правительство внесло в Раду законопроект о статусе лиц, привлеченных к защите Украины

В Украине хотят признать вклад «привлеченных лиц» в защиту суверенитета.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 13695 «О лицах, привлекавшихся к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предлагает выделить из Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» категорию лиц, которые не участвовали в боевых действиях, но способствовали защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Законопроект имеет целью определить их правовой статус и установить государственные гарантии для признания вклада этих лиц в оборону страны.

Основные положения законопроекта:

Введение понятий «привлеченное лицо», «привлеченное лицо с инвалидностью» и «член семьи погибшего (умершего) привлеченного лица».

Определение категорий лиц, которые могут получить эти статусы.

Унормирование порядка предоставления статуса, который будет устанавливать Кабинет Министров Украины.

Введение государственных гарантий для лиц, которые привлекались к мероприятиям по защите Украины.

Предоставление органам местного самоуправления полномочий присваивать статусы в соответствии с законодательством и устанавливать дополнительные гарантии социальной защиты за счет местных бюджетов для таких лиц и членов семей погибших.

