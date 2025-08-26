Практика судов
Правительство внесло в Раду законопроект о статусе лиц, привлеченных к защите Украины

10:42, 26 августа 2025
В Украине хотят признать вклад «привлеченных лиц» в защиту суверенитета.
Правительство внесло в Раду законопроект о статусе лиц, привлеченных к защите Украины
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 13695 «О лицах, привлекавшихся к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предлагает выделить из Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» категорию лиц, которые не участвовали в боевых действиях, но способствовали защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Законопроект имеет целью определить их правовой статус и установить государственные гарантии для признания вклада этих лиц в оборону страны.

Основные положения законопроекта:

  • Введение понятий «привлеченное лицо», «привлеченное лицо с инвалидностью» и «член семьи погибшего (умершего) привлеченного лица».
  • Определение категорий лиц, которые могут получить эти статусы.
  • Унормирование порядка предоставления статуса, который будет устанавливать Кабинет Министров Украины.
  • Введение государственных гарантий для лиц, которые привлекались к мероприятиям по защите Украины.
  • Предоставление органам местного самоуправления полномочий присваивать статусы в соответствии с законодательством и устанавливать дополнительные гарантии социальной защиты за счет местных бюджетов для таких лиц и членов семей погибших.

