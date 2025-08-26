Уряд вніс до Ради законопроект про статус осіб, залучених до захисту України

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 13695 «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ пропонує виокремити з Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» категорію осіб, які не брали участі у бойових діях, але сприяли захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Законопроект має на меті визначити їхній правовий статус і встановити державні гарантії для визнання внеску цих осіб у оборону країни.
Основні положення законопроекту:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.