Уряд вніс до Ради законопроект про статус осіб, залучених до захисту України

10:42, 26 серпня 2025
В Україні хочуть визнати внесок «залучених осіб» у захист суверенітету.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 13695 «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ пропонує виокремити з Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» категорію осіб, які не брали участі у бойових діях, але сприяли захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Законопроект має на меті визначити їхній правовий статус і встановити державні гарантії для визнання внеску цих осіб у оборону країни.

Основні положення законопроекту:

  • Введення понять «залучена особа», «залучена особа з інвалідністю» та «член сім’ї загиблої (померлої) залученої особи».
  • Визначення категорій осіб, які можуть отримати ці статуси.
  • Унормування порядку надання статусу, який встановлюватиме Кабінет Міністрів України.
  • Запровадження державних гарантій для осіб, які залучалися до заходів із захисту України.
  • Надання органам місцевого самоврядування повноважень присвоювати статуси відповідно до законодавства та встановлювати додаткові гарантії соціального захисту за рахунок місцевих бюджетів для таких осіб та членів сімей загиблих.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

У Раді пропонують присвоювати ранги прокурорам і запровадити грошову надбавку за них

В парламенті зареєстрували законопроект, яким пропонується запровадити грошову надбавку за державний ранг прокурора.

«Право на відстрочку громадянам, які підлягають бронюванню, є непорушним»: суд скасував призов ТЦК пастора церкви баптистів і наказ про зарахування до військової частини

Сьомий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення, яким були скасовані призов і зарахування до списків військової частини священнослужителя церкви Євангельських християн-баптистів.

Відсутність паспорту під час складання протоколу затримання не виключає встановлення особи на підставі відомостей, наданих самим затриманим — Верховний Суд

Адвокат стверджував про недостовірність інформації у протоколі затримання, оскільки в підзахисного при собі не було паспорта, а у протоколі слідчий вказав, що особу затриманого встановлено.

Міноборони пропонує змінити умови для накладення штрафів на керівників держорганів за невиконання судових рішень

У справах проти державних органів штраф пропонується застосовувати до керівника органу влади лише у тому разі, якщо суд зобов’язав його особисто подати звіт про виконання судового рішення.

