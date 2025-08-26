Уряд вніс до Ради законопроект про статус осіб, залучених до захисту України

В Україні хочуть визнати внесок «залучених осіб» у захист суверенітету.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 13695 «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ пропонує виокремити з Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» категорію осіб, які не брали участі у бойових діях, але сприяли захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Законопроект має на меті визначити їхній правовий статус і встановити державні гарантії для визнання внеску цих осіб у оборону країни.

Основні положення законопроекту:

Введення понять «залучена особа», «залучена особа з інвалідністю» та «член сім’ї загиблої (померлої) залученої особи».

Визначення категорій осіб, які можуть отримати ці статуси.

Унормування порядку надання статусу, який встановлюватиме Кабінет Міністрів України.

Запровадження державних гарантій для осіб, які залучалися до заходів із захисту України.

Надання органам місцевого самоврядування повноважень присвоювати статуси відповідно до законодавства та встановлювати додаткові гарантії соціального захисту за рахунок місцевих бюджетів для таких осіб та членів сімей загиблих.

