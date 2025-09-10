Практика судов
Соискателям профобразования смогут платить вознаграждение — Зеленский подписал закон о профессиональном образовании

11:08, 10 сентября 2025
Закон предусматривает, что вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4574-IX «О профессиональном образовании» — законопроект 13107-д.

Согласно Закону, появляется базовый тип учреждения — профессиональный колледж.

Вместе с ним будут действовать военные колледжи, учебные центры, центры профессионального совершенства. Все они имеют четко определенные обязанности, права и возможности.

Государственные и коммунальные учреждения профессионального образования смогут создаваться и функционировать как в форме бюджетного учреждения, так и в форме некоммерческого общества.

Нормы Закона регламентируют создание наблюдательных советов с представителями работодателей в государственных и коммунальных учреждениях, присвоение квалификаций отдельными квалификационными центрами и подтверждение знаний, полученных через неформальное образование.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом документе.

В частности, изменениями в Кодекс законов о труде предусмотрено заключение студенческого трудового договора – особого вида трудового договора, заключаемого соискателем образования и предприятием, учреждением, организацией, который предусматривает совмещение в рамках образовательной программы получения образования на рабочем месте, в том числе по дуальной форме обучения, с выполнением трудовых функций.

Срок действия студенческого трудового договора не может превышать срок обучения.

Впрочем, как отметили в Главном юридическом управлении Верховной Рады, действующие нормы КЗоТ обеспечивают условия для полного осуществления гражданами, в том числе и теми, кто совмещает работу с учебой, права на труд. В соответствии с Кодексом законов о труде, лица, обучающиеся в учебных заведениях, в том числе и профессиональных, имеют право заключать трудовой договор, причем не срочный, как предусмотрено проектом, а постоянный. Лицам, которые совмещают работу с учебой, предусмотрен ряд льгот, в частности, дополнительные отпуска с сохранением заработной платы в связи с обучением, сокращенная продолжительность рабочего времени и другие. В то же время проектом не определены «особенности» студенческого трудового договора.

Также законопроект предлагает, что практическая подготовка соискателей профессионального образования в учреждении профессионального образования, учреждениях, организациях, на предприятиях, других субъектах хозяйствования может предусматривать вознаграждение. Вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора в соответствии с законодательством.

Однако часть 2 статьи 53 Закона «Об образовании» устанавливает, что на время производственного обучения и практики соискателям образования обеспечиваются рабочие места, безопасные и безвредные условия труда в соответствии с образовательными программами и соглашениями между учебными заведениями и предприятиями, учреждениями, организациями, предоставляющими места для прохождения производственного обучения и практики. Соответственно, трудовые договоры с практикантами не заключаются, и они не зачисляются в штат предприятий, учреждений, организаций, а оплата за выполненные ими во время практической подготовки работы поступает на счета учебного заведения с последующей выплатой учебным заведением заработанных средств соискателям образования.

Главное юридическое управление Верховной Рады отметило, что предложенные положения не соответствуют действующему законодательству, что сделает невозможной их реализацию.

