Здобувачам профосвіти зможуть платити винагороду — Зеленський підписав закон про професійну освіту

11:08, 10 вересня 2025
Закон передбачає, що винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувачів професійної освіти на підставі студентського трудового договору.
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4574-IX «Про професійну освіту» законопроект 13107-д.

Згідно із Законом, зʼявляється базовий тип закладу — професійний коледж.

Разом із ним діятимуть військові коледжі, навчальні центри, центри професійної досконалості. Усі мають чітко визначені обовʼязки, права та можливості.

Державні та комунальні заклади професійної освіти зможуть утворюватися та функціонувати як у формі бюджетної установи, так і у формі некомерційного товариства.

Норми Закону регламентують створення наглядових рад із представниками роботодавців у державних і комунальних закладах, присвоєння кваліфікацій окремими кваліфікаційними центрами та підтвердження знань, набутих через неформальну освіту.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей документ.

Зокрема змінами до Кодексу законів про працю передбачено укладення студентського трудового договору – особливого виду трудового договору, що укладається здобувачем освіти та підприємством, установою, організацією, який передбачає поєднання в межах освітньої програми здобуття освіти на робочому місці, зокрема за дуальною формою навчання, із виконанням трудових функцій.

Строк дії студентського трудового договору не може перевищувати строк навчання.

Втім, як зауважили у Головному юридичному управлінні Верховної Ради, чинні норми КЗпП забезпечують умови для повного здійснення громадянами, в тому числі й тими, які поєднують роботу з навчанням, права на працю. Відповідно до Кодексу законів про працю особи, які навчаються в закладах освіти, в тому числі й професійної, мають право укладати трудовий договір, до того ж не строковий, як передбачено проектом, а постійний, особам, які поєднують роботу з навчанням, передбачена низка пільг, зокрема додаткові відпустки із збереженням заробітної плати у зв’язку з навчанням, скорочена тривалість робочого часу та інші. Водночас проектом не визначені «особливості» студентського трудового договору.

Також документ пропонує, що практична підготовка здобувачів професійної освіти у закладі професійної освіти, установах, організаціях, на підприємствах, інших суб’єктах господарювання може передбачати винагороду. Винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувачів професійної освіти на підставі студентського трудового договору відповідно до законодавства.

Проте ч. 2 статті 53 Закону «Про освіту» встановлено, що на час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Відповідно трудові договори із практикантами не укладаються і вони не зараховуються до штату підприємств, установ, організацій, а оплата за виконані ними під час практичної підготовки роботи надходить на рахунки закладу освіти з подальшою виплатою закладом освіти здобувачам освіти зароблених коштів.

Головне юридичне управління Верховної Ради зауважило, що запропоновані положення не відповідають діючому законодавству, що унеможливить їх реалізацію.

