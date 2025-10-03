Раде рекомендуют принять за основу законопроект об основных принципах государственного контроля

Законопроект разработан с целью совершенствования принципов государственного надзора, унификации процедуры осуществления мероприятий государственного надзора.

Комитет по вопросам экономического развития на своем заседании 3 октября рассмотрел законопроект №14030 об основных принципах государственного надзора (контроля).

«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью переориентации системы государственного надзора (контроля) с доминирующей сегодня карательно-репрессивной на превентивную и риск-ориентированную», — заявили в Комитете.

По результатам проведенной работы были согласованы ключевые предложения и в итоге подготовлен законопроект, направленный на совершенствование государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности, обеспечение прозрачности регуляторных процедур и адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам.

Проект Закона разработан с целью совершенствования принципов государственного надзора (контроля), унификации процедуры осуществления мероприятий государственного надзора (контроля), а также исключения неэффективных и обременительных норм государственного контроля, содержащихся в действующем Законе Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

По итогам обсуждения народные депутаты Украины — члены Комитета приняли решение рекомендовать включить законопроект в повестку дня сессии Верховной Рады Украины и по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу, сократив срок подачи предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы наполовину и с последующей доработкой в соответствии с частью первой статьи 116 Регламента.

