Раді рекомендують прийняти за основу законопроект про основні засади державного контролю

Законопроект розроблено з метою удосконалення засад державного нагляду, уніфікації процедури здійснення заходів державного нагляду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні 3 жовтня розглянув законопроект №14030 про основні засади державного нагляду (контролю).

«Розроблення законопроекту зумовлено необхідністю переорієнтації системи державного нагляду (контролю) з домінуючої на сьогодні карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану», - заявили у Комітеті.

За результатами проведеної роботи були узгоджені ключові пропозиції та у підсумку підготовлено законопроект, який спрямований на вдосконалення державного контролю у сфері господарської діяльності, забезпечення прозорості регуляторних процедур та адаптацію українського законодавства до європейських стандартів.

Проект Закону розроблено з метою удосконалення засад державного нагляду (контролю), уніфікації процедури здійснення заходів державного нагляду (контролю), а також виключення неефективних та обтяжливих норм державного контролю, що містить чинний Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

За наслідками обговорення народні депутати України – члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати включити законопроект до порядку денного сесії Верховній Раді України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу, скоротивши строк подання пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи наполовину та з подальшим доопрацюванням відповідно до частини першої статті 116 Регламенту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.