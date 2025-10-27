Практика судов
  1. Законодательство

В Раде зарегистрировали законопроект об усовершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и расширении общественных работ

11:06, 27 октября 2025
Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
В Раде зарегистрировали законопроект об усовершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и расширении общественных работ
Фото: procherk.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №14154 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования исполнения наказания в виде штрафа и расширения общественных работ. Инициатором законопроекта является глава правительства Юлия Свириденко.

В пояснительной записке указано, что проектом закона вносятся изменения в статьи 30-1, 321-2 КУоАП, статью 56 УК в части увеличения выполнения общественных работ до восьми часов, что позволит правонарушителям (осужденным) быстрее отбыть это административное взыскание (наказание), а также сделает такую форму работы более привлекательной для работодателей.

При этом предлагается устанавливать график ежедневного выхода на работу нарушителя владельцем предприятия, учреждения, организации совместно с нарушителем с учетом времени его основной работы (или учебы).

Проектом закона также вносятся изменения в статью 321-3 КУоАП в части предоставления возможности отбывать общественные работы в пределах всего города или области при условии обеспечения транспортировки нарушителей на объект и обратно. Это, как отмечается, повысит заинтересованность органов местной власти, предприятий, учреждений и организаций, а также в определенной степени позволит удовлетворить потребность в бесплатной рабочей силе для ликвидации последствий военных действий.

Кроме того, документ предусматривает изменения в УК в части назначения общественных работ как основного, так и дополнительного наказания, что усилит воспитательное воздействие на осужденных через общественно полезную деятельность.

Также предлагается урегулировать вопрос замены исправительных работ на штраф в случае призыва лица на военную службу после вынесения приговора суда о назначении наказания в виде исправительных работ — путем внесения соответствующего изменения в часть третью статьи 57 УК.

Помимо этого, проектом закона предусматриваются изменения в статью 535 УПК, что с учетом положений закона №4081 позволит применять новые подходы к исполнению наказания в виде штрафа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду