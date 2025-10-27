В Раде зарегистрировали законопроект об усовершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и расширении общественных работ

Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №14154 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования исполнения наказания в виде штрафа и расширения общественных работ. Инициатором законопроекта является глава правительства Юлия Свириденко.

В пояснительной записке указано, что проектом закона вносятся изменения в статьи 30-1, 321-2 КУоАП, статью 56 УК в части увеличения выполнения общественных работ до восьми часов, что позволит правонарушителям (осужденным) быстрее отбыть это административное взыскание (наказание), а также сделает такую форму работы более привлекательной для работодателей.

При этом предлагается устанавливать график ежедневного выхода на работу нарушителя владельцем предприятия, учреждения, организации совместно с нарушителем с учетом времени его основной работы (или учебы).

Проектом закона также вносятся изменения в статью 321-3 КУоАП в части предоставления возможности отбывать общественные работы в пределах всего города или области при условии обеспечения транспортировки нарушителей на объект и обратно. Это, как отмечается, повысит заинтересованность органов местной власти, предприятий, учреждений и организаций, а также в определенной степени позволит удовлетворить потребность в бесплатной рабочей силе для ликвидации последствий военных действий.

Кроме того, документ предусматривает изменения в УК в части назначения общественных работ как основного, так и дополнительного наказания, что усилит воспитательное воздействие на осужденных через общественно полезную деятельность.

Также предлагается урегулировать вопрос замены исправительных работ на штраф в случае призыва лица на военную службу после вынесения приговора суда о назначении наказания в виде исправительных работ — путем внесения соответствующего изменения в часть третью статьи 57 УК.

Помимо этого, проектом закона предусматриваются изменения в статью 535 УПК, что с учетом положений закона №4081 позволит применять новые подходы к исполнению наказания в виде штрафа.

