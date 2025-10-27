У Раді зареєстрували законопроект щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та розширення громадських робіт

Законопроект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

У Верховній Раді зареєстрували проект закону 14154 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та розширення громадських робіт. Ініціатором законопроекту є очільниця уряду Юлія Свириденко.

У пояснювальній записці сказано, що проектом Закону вносяться зміни до статей 30-1, 321-2 КУпАП, статті 56 КК в частині збільшення виконання громадських робіт до восьми годин, що надасть можливість правопорушникам (засудженим) швидше відбути це адміністративне стягнення (покарання), а також привабить роботодавців.

При цьому пропонується встановлювати графік щоденного виходу на роботу порушника власником підприємства, установи, організації спільно із порушником з урахуванням часу роботи (навчання) порушника на основній роботі.

Проектом Закону вносяться зміни до статті 321-3 КУпАП в частині надання можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування порушників на обʼєкт та у зворотному напрямку, що збільшить заінтересованість органів місцевої влади, підприємств, установ, організацій та певною мірою зможе забезпечити потребу в безоплатній роботі для ліквідації наслідків ведення воєнних дій.

Також проектом Закону вносяться зміни до КК в частині призначення громадських робіт як основного, так і додаткового покарання, що дозволить збільшити виховний вплив на засуджених через суспільно корисну роботу.

Пропонується врегулювати питання заміни виправних робіт на штраф у разі призову на військову службу особи після постановлення вироку суду про призначення покарання у виді виправних робіт шляхом внесення відповідної зміни до частини третьої статті 57 КК.

Крім того, проектом Закону вносяться зміни до статті 535 КПК, що з урахуванням положень Закону № 4081 надасть можливість застосувати нові підходи до виконання покарання у виді штрафу.

