Раде предлагают поддержать законопроект о финансовых санкциях для субъектов, которые используют враждебные программные продукты

13:42, 28 октября 2025
Проект закона 13505 предлагает запретить использование в Украине враждебных программных продуктов и средств информатизации, которые будут подпадать под определенные критерии.
Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект 13505 «О запрете использования и распространения враждебных программных продуктов и враждебных средств информатизации».

Цель проекта закона — установление законодательного регулирования возможности введения запрета на использование и распространение программных продуктов и средств информатизации, использование которых может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Члены Комитета, поддерживая такую законодательную инициативу, решили рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять этот проект акта за основу.

Программным продуктом, относящимся к враждебному, будет считаться такой, который подпадает под один из следующих критериев:

  • конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, осуществляющего распространение программного обеспечения, является гражданин РФ или государств, входящих в таможенные и военные союзы с РФ, или государств, к которым применены санкции, «и/или к которым применены персональные санкции» (как указано в законопроекте);
  • автором компьютерной программы, владеющим имущественными правами на компьютерную программу, является гражданин РФ или государств, входящих в таможенные и военные союзы с РФ, или государств, к которым применены санкции, и/или к которым применены персональные санкции;
  • программное обеспечение находится в открытом перечне запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования, который ведется в соответствии с требованиями Закона «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины»;
  • владелец веб-сайта является гражданином РФ или государств, входящих в таможенные и военные союзы с РФ, или государств, к которым применены санкции, или гражданином Украины, зарегистрированным на временно оккупированных территориях Украины, и/или к которым применены персональные санкции;
  • владелец веб-страницы является гражданином РФ или государств, входящих в таможенные и военные союзы с РФ, или государств, к которым применены санкции, или гражданином Украины, зарегистрированным на временно оккупированных территориях Украины, и/или к которым применены персональные санкции;
  • имущественные авторские права на такой программный продукт принадлежат юридическому лицу, конечным бенефициарным владельцем которого является любое из вышеуказанных лиц;
  • владельцем такого веб-сайта является юридическое лицо, конечным бенефициарным владельцем которого является любое из указанных лиц.

Кабмин утверждает и обнародует перечень программных продуктов, отнесенных к враждебным, и не реже одного раза в год пересматривает этот перечень. Нацбанк и СБУ подают в Госспецсвязь предложения по внесению изменений и дополнений в программные продукты, отнесенные к враждебным.

Также депутаты предлагают установить критерии отнесения средства информатизации к враждебному средству информатизации.

Как указано, средством информатизации, относящимся к враждебному, является такое, которое подпадает под один из следующих критериев:

  1. коммуникационное (сетевое) оборудование находится в открытом перечне запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования, который ведется в соответствии с требованиями Закона «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины»;
  2. учетная запись на таком оборудовании, содержащая данные о доступе к части каталогов и компьютерной программы, компьютерного оборудования, а также определяющая права такого доступа, которые дают возможность владельцу учетной записи добавлять, удалять, изменять цифровой контент и данные веб-сайта, предоставлять доступ к веб-сайту или его части, отдельным данным другим лицам, прекращать функционирование такого веб-сайта или его части в пределах учетной записи, принадлежит: гражданину или юридическому лицу-резиденту государства-агрессора и/или государства-оккупанта, или государства, которое входит в таможенный или военный союз с таким государством, или государства, к которому применены санкции, или гражданину Украины, место жительства которого зарегистрировано на временно оккупированной территории Украины, или юридическому лицу-резиденту Украины, местонахождение которого зарегистрировано на временно оккупированной территории Украины, и/или к которым применены персональные санкции.

Также законопроектом устанавливается запрет использования и распространения враждебных программных продуктов и средств информатизации. А именно, с 1 января 2030 года запрещается продажа, использование и распространение на территории Украины программных продуктов, средств информатизации, запись о которых содержится в Перечне враждебных.

На период до 1 января 2030 года:

  • органам власти, местного самоуправления, военным формированиям, государственным предприятиям, учреждениям и организациям, владельцам и операторам критической инфраструктуры поручается принять неотложные меры по переходу (выведению из использования) враждебных программных продуктов, средств информатизации, или таких, которые подпадают под критерии враждебных;
  • запретить внедрение мер по модернизации технических средств электронных коммуникаций и конечного (терминального) оборудования при развертывании высокоскоростных сетей широкополосного доступа (в том числе, при развертывании подвижной (мобильной) связи пятого и последующих поколений) с использованием враждебных программных продуктов или средств информатизации, или таких, которые подпадают под критерии;
  • физические и юридические лица, другие субъекты хозяйствования принимают неотложные меры по выведению из использования программных продуктов, средств информатизации, отнесенных к враждебным и т.д.

Субъекты хозяйствования осуществляют продажу программных продуктов и средств информатизации органам государственной власти, местного самоуправления и т.д., в том числе по процедурам публичных закупок, исключительно программных продуктов, средств информатизации, записи о которых отсутствуют в перечнях враждебных.

К субъектам хозяйствования, которые осуществляют продажу, использование или распространение враждебных программных продуктов, средств информатизации или таких, которые соответствуют критериям, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 2% от общего годового оборота такого субъекта хозяйствования, но не менее дохода от проведения такой продажи или распространения или использования.

Финансовые санкции применяются через 180 календарных дней с даты опубликования перечней враждебных продуктов и средств, или их обновления после пересмотра. Выявление двух и более нарушений требований этого закона увеличивает финансовые санкции на количество выявленных нарушений.

