Раді пропонують підтримати законопроект про фінансові санкції для суб’єктів, які використовують ворожі програмні продукти

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект 13505 «Про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації».
Метою проекту закону є встановлення законодавчого врегулювання можливості запровадження заборони на використання та розповсюдження програмних продуктів і засобів інформатизації, використання яких може становити загрозу національній безпеці України.
Члени Комітету, підтримуючи таку законодавчу ініціативу, вирішили рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти цей проект акта за основу.
Програмним продуктом, що відноситься до ворожого, буде вважатися такий, що підпадає під один із наступних критеріїв:
Кабмін затверджує та оприлюднює перелік програмних продуктів, віднесених до ворожих, і не рідше одного разу на рік переглядає цей перелік. Нацбанк і СБУ подають до Держспецзв’язку пропозиції щодо внесення змін і доповнень до програмних продуктів, віднесених до ворожих.
Також депутати пропонують встановити критерії віднесення засобу інформатизації до ворожого засобу інформатизації.
Як зазначено, засобом інформатизації, що відноситься до ворожого, є такий, що підпадає під один із наступних критеріїв:
1) комунікаційне (мережеве) обладнання знаходиться у відкритому переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання, що ведеться відповідно до вимог Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;
2) обліковий запис на такому обладнанні, містить дані про доступ до частини каталогів і комп’ютерної програми, комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати цифровий контент і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частини, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах облікового запису належить: громадянину або юридичній особі-резиденту держави-агресора та/або держави-окупанта, або держави, яка входить до митного або воєнного союзу з такою державою, або держави, до якої застосовано санкції, або громадянину України, місце проживання якого зареєстровано на тимчасово окупованій території України, або юридичній особі-резиденту України, місцезнаходження якої зареєстровано на тимчасово окупованій території України, та/або до яких застосовано персональні санкції.
Також законопроектом встановлюється заборона використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та засобів інформатизації. А саме, з 1 січня 2030 року забороняється продаж, використання та розповсюдження на території України програмних продуктів, засобів інформатизації, запис про яких міститься у Переліку ворожих.
На період до 1 січня 2030 року:
Суб’єкти господарювання здійснюють продаж програмних продуктів і засобів інформатизації органам державної влади, місцевого самоврядування тощо, в тому числі за процедурами публічних закупівель, виключно програмних продуктів, засобів інформатизації, записи про яких відсутні у переліках ворожих.
До суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж, використання або розповсюдження ворожих програмних продуктів, засобів інформатизації або таких, що відповідають критеріям, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 2% від загального річного обороту такого суб’єкту господарювання, але не менше ніж дохід від проведення такого продажу або розповсюдження або використання.
Фінансові санкції застосовуються через 180 календарних днів з дати опублікування переліків ворожих продуктів і засобів, або їх оновлення після перегляду. Виявлення двох і більше порушень вимог цього закону збільшує фінансові санкції на кількість виявлених порушень.
