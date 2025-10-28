Раді пропонують підтримати законопроект про фінансові санкції для суб’єктів, які використовують ворожі програмні продукти

Проект закону 13505 пропонує заборонити використання в Україні ворожих програмних продуктів та засобів інформатизації, які підпадатимуть під певні критерії.

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект 13505 «Про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації».

Метою проекту закону є встановлення законодавчого врегулювання можливості запровадження заборони на використання та розповсюдження програмних продуктів і засобів інформатизації, використання яких може становити загрозу національній безпеці України.

Члени Комітету, підтримуючи таку законодавчу ініціативу, вирішили рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти цей проект акта за основу.

Програмним продуктом, що відноситься до ворожого, буде вважатися такий, що підпадає під один із наступних критеріїв:

кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який здійснює розповсюдження програмного забезпечення є громадянин РФ або держав, які входять до митних та воєнних союзів з РФ, або держав, до яких застосовано санкції, «та/або до яких застосовано персональні санкції» (як вказано у законопроекті);

автором комп’ютерної програми, який володіє майновими правами на комп'ютерну програму є громадянин РФ або держав, які входять до митних та воєнних союзів з РФ, або держав, до яких застосовано санкції, та/або до яких застосовано персональні санкції;

програмне забезпечення знаходиться у відкритому переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання, що ведеться відповідно до вимог Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;

власник веб-сайту є громадянином РФ або держав, які входять до митних та воєнних союзів з РФ, або держав, до яких застосовано санкції, або громадянином України, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях України, та/або до яких застосовано персональні санкції;

власник веб-сторінки є громадянином РФ або держав, які входять до митних та воєнних союзів з РФ, або держав, до яких застосовано санкції, або громадянином України, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях України, та/або до яких застосовано персональні санкції;

майнові авторські права на такий програмний продукт належать юридичній особі, кінцевим бенефіціарним власником якої є будь-яка із вищевказаних осіб;

власником такого веб-сайту є юридична особа, кінцевим бенефіціарним власником якої є будь-яка із зазначених осіб.

Кабмін затверджує та оприлюднює перелік програмних продуктів, віднесених до ворожих, і не рідше одного разу на рік переглядає цей перелік. Нацбанк і СБУ подають до Держспецзв’язку пропозиції щодо внесення змін і доповнень до програмних продуктів, віднесених до ворожих.

Також депутати пропонують встановити критерії віднесення засобу інформатизації до ворожого засобу інформатизації.

Як зазначено, засобом інформатизації, що відноситься до ворожого, є такий, що підпадає під один із наступних критеріїв:

1) комунікаційне (мережеве) обладнання знаходиться у відкритому переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання, що ведеться відповідно до вимог Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;

2) обліковий запис на такому обладнанні, містить дані про доступ до частини каталогів і комп’ютерної програми, комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати цифровий контент і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частини, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах облікового запису належить: громадянину або юридичній особі-резиденту держави-агресора та/або держави-окупанта, або держави, яка входить до митного або воєнного союзу з такою державою, або держави, до якої застосовано санкції, або громадянину України, місце проживання якого зареєстровано на тимчасово окупованій території України, або юридичній особі-резиденту України, місцезнаходження якої зареєстровано на тимчасово окупованій території України, та/або до яких застосовано персональні санкції.

Також законопроектом встановлюється заборона використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та засобів інформатизації. А саме, з 1 січня 2030 року забороняється продаж, використання та розповсюдження на території України програмних продуктів, засобів інформатизації, запис про яких міститься у Переліку ворожих.

На період до 1 січня 2030 року:

органам влади, місцевого самоврядування, військовим формуванням, державним підприємствам, установам та організаціям, власникам та операторам критичної інфраструктури доручається вжити невідкладних заходів з переходу (виведення з використання) ворожих програмних продуктів, засобів інформатизації, або таких, що підпадають під критерії ворожих;

заборонити запровадження заходів щодо модернізації технічних засобів електронних комунікацій та кінцевого (термінального) обладнання при розгортанні високошвидкісних мереж широкосмугового доступу (у тому числі, при розгортанні рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого та наступних поколінь) з використанням ворожих програмних продуктів чи засобів інформатизації, або таких, що підпадають під критерії;

фізичні та юридичні особи, інші суб’єкти господарювання вживають невідкладних заходів з виведення з використання програмних продуктів, засобів інформатизації, віднесених до ворожих тощо.

Суб’єкти господарювання здійснюють продаж програмних продуктів і засобів інформатизації органам державної влади, місцевого самоврядування тощо, в тому числі за процедурами публічних закупівель, виключно програмних продуктів, засобів інформатизації, записи про яких відсутні у переліках ворожих.

До суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж, використання або розповсюдження ворожих програмних продуктів, засобів інформатизації або таких, що відповідають критеріям, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 2% від загального річного обороту такого суб’єкту господарювання, але не менше ніж дохід від проведення такого продажу або розповсюдження або використання.

Фінансові санкції застосовуються через 180 календарних днів з дати опублікування переліків ворожих продуктів і засобів, або їх оновлення після перегляду. Виявлення двох і більше порушень вимог цього закону збільшує фінансові санкції на кількість виявлених порушень.

