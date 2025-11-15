Военным после плена будут платить 50 тысяч грн ежемесячно – вступил в силу закон

Закон №4632-IX предусматривает поддержку военных, находящихся на длительном стационарном лечении.

С 15 ноября вступает в силу Закон №4632-IX, который устанавливает дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 50 000 грн для военнослужащих, освобожденных из плена, находящихся на стационарном лечении более 30 календарных дней. Выплата будет осуществляться в течение всего периода непрерывного лечения, включая время перемещения между учреждениями здравоохранения.

Закон касается военнослужащих, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении из-за заболеваний, травм, ранений, контузий или увечий. Выплата прекращается, если военнослужащему сообщено о подозрении в преступлениях против национальной безопасности Украины или военных уголовных правонарушениях. В случае вступления в силу обвинительного приговора за такие преступления выплату отменят.

Справка об обстоятельствах травмы или заболевания должна быть оформлена в течение пяти дней после получения первичного медицинского документа или, при его отсутствии, справки о пребывании в медучреждении. Документ в этот же срок передается в учреждение здравоохранения, где лечится военнослужащий, или в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

