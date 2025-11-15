Військовим після полону платитимуть 50 тисяч грн щомісяця – набрав чинності закон

Закон №4632-IX передбачає підтримку військових на тривалому стаціонарному лікуванні.

Із 15 листопада набирає чинності Закон №4632-IX, який встановлює додаткову щомісячну винагороду в розмірі 50 000 грн для військовослужбовців, звільнених із полону, що перебувають на стаціонарному лікуванні понад 30 календарних днів. Виплата здійснюватиметься протягом усього періоду безперервного лікування, включно з часом переміщення між закладами охорони здоров’я.

Закон стосується військовослужбовців, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування через захворювання, травми, поранення, контузії чи каліцтва. Виплата припиняється, якщо військовослужбовцю повідомлено про підозру у злочинах проти національної безпеки України або військових кримінальних правопорушеннях. У разі набрання чинності обвинувальним вироком за такі злочини виплату скасують.

Довідка про обставини травми чи захворювання має бути оформлена протягом п’яти днів після отримання первинного медичного документа або, за його відсутності, довідки про перебування в медзакладі. Документ у цей же термін передається до закладу охорони здоров’я, де лікується військовослужбовець, або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

