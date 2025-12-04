Украинская армия получит налоговые льготы на технику и учебные симуляторы – Рада приняла Закон

Законопроект предусматривает освобождение от НДС современных симуляторов и комплектующих для модернизации вооружения и повышения подготовки военных.

Верховная Рада приняла Закон о расширении налоговых льгот для нужд обороны (законопроект №14169), который расширяет налоговые льготы для нужд обороны.

Документом, в частности, льготы касаются комплектующих для беспилотных аппаратов, машин механизированного разминирования, средств противодействия технической разведке и другой продукции, используемой в военной сфере.

Законом также предусмотрено освобождение от НДС импорта современных симуляторов боевых действий для учебных центров и полигонов. Это позволит повысить качество подготовки военнослужащих в безопасных и максимально реалистичных условиях.

Реализация положений закона имеет целью укрепить обороноспособность Украины и обеспечить эффективную подготовку личного состава Вооруженных сил.

