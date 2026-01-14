Лицам, пострадавшим от агрессии РФ в детском возрасте, хотят гарантировать компенсации

Законопроект предлагает обеспечение права на компенсацию для лиц, пострадавших до достижения совершеннолетия, но не успевших получить соответствующий статус до вступления в силу нового законодательства.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел правительственный законопроект 14251, который предусматривает внесение изменений в ряд законов относительно социальной защиты и поддержки детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ. Документ направлен на согласование законодательных норм и предусматривает унификацию ключевых терминов, оптимизацию реестров путем внесения данных в единую информационную базу, распространение действия закона на правоотношения с 2014 года, а также гарантирование права на компенсацию для лиц, пострадавших в детском возрасте, но не получивших соответствующий статус до вступления в силу нового законодательства.

Законопроектом предлагается, в частности:

унификация определений понятий «депортированный ребенок», «принудительно перемещенный ребенок» и «ребенок, пострадавший в результате вооруженной агрессии»;

оптимизация реестров (вместо создания нового отдельного Государственного реестра данные будут вноситься в Единую информационную базу о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц, которая будет действовать как подсистема Единой информационной системы социальной сферы);

распространение действия закона на правоотношения, возникшие с начала оккупации (2014 год);

обеспечение права на компенсацию для лиц, пострадавших до достижения совершеннолетия, но не успевших получить соответствующий статус до вступления в силу нового законодательства.

В то же время в ходе обсуждения участники заседания обратили внимание на необходимость доработки ряда положений, в частности в части терминологии, возрастных границ и финансового обеспечения.

Участники обсуждения подчеркнули важность согласования терминологии с нормами международного права, в частности в соответствии с положениями Римского статута и Женевских конвенций.

Таким образом, по итогам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 14251 в первом чтении за основу с последующей доработкой ко второму чтению.

