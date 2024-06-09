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Благодаря искусственному интеллекту значительно уменьшается потребность в тестировании нового лекарства на животных, — ученые

15:19, 9 июня 2024
Это может спасти животных от повторения подобных экспериментов, а ученых от поиска конкретных фактов среди тонны документов.
Благодаря искусственному интеллекту значительно уменьшается потребность в тестировании нового лекарства на животных, — ученые
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Благодаря системам искусственного интеллекта значительно уменьшается потребность в тестировании нового лекарства на животных. Об этом сообщает BBC.

Один из перспективных методов – использование искусственного интеллекта для поиска информации о реакциях животных на определенные вещества и методы влияния всех опубликованных в интернете результатов исследований.

Это может спасти животных от повторения подобных экспериментов, а ученых от поиска конкретных фактов среди тонны документов.

«Я очень вдохновляюсь применением моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, для получения и синтеза всех доступных данных и получения от них максимальной пользы», - отметил медицинский аналитик Джозеф Мануппелло.

Как отметил профессор токсикологии Университета Джонса Хопкинса в США Томас Хартунг, обученные системы искусственного интеллекта уже начинают определять токсичность новых химических веществ.

По его словам, такие предварительные оценки искусственного интеллекта в ряде случаев уже оказываются более точными, чем испытания на животных.

Кроме того, отмечает Хартунг, тестирование человеческого лекарства на животных не всегда приносит пользу, и у людей затем оказываются неожиданные побочные эффекты.

Один из проектов искусственного интеллекта, создаваемого с целью замены необходимости будущих испытаний на животных, называется AnimalGAN. Программное обеспечение, разработанное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, призвано точно определить, как крысы отреагируют на то или иное химическое вещество. ИИ был обучен с использованием данных 6,442 реальных крыс по 1,317 сценариям лечения.

Аналогичный международный проект под названием Virtual Second Species создает виртуальную собаку с искусственным интеллектом, обучающуюся с использованием данных результатов ранее проведенных испытаний на собаках.

В то же время основной проблемой тестирования ИИ в медицине станет получение одобрения регулирующих органов.

«Использование животных как моделей для защиты здоровья человека и окружающей среды является устаревшей наукой, и мы надеемся, что ИИ сможет сыграть свою роль в отказе от использования животных в любых тестах и ​​экспериментах», - отметила Эмма Грейндж из зоозащитной организации Cruelty Free International.

При этом главный ветеринарный врач немецкой фармацевтической компании Merck Керстин Кляйншмидт-Дорр подчеркнула, что испытания на животных «не могут исчезнуть мгновенно» и что использование животных для тестирования препаратов «по уважительным причинам обязательно во многих аспектах».

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