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Завдяки штучному інтелекту значно зменшується потреба в тестуванні нових ліків на тваринах, — вчені

15:19, 9 червня 2024
Це може врятувати тварин від повторення подібних експериментів, а вчених – від пошуку конкретних фактів серед тонни документів.
Завдяки штучному інтелекту значно зменшується потреба в тестуванні нових ліків на тваринах, — вчені
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Завдяки системам штучного інтелекту значно зменшується потреба в тестуванні нових ліків на тваринах. Про це повідомляє ВВС.

Один із перспективних методів – використання штучного інтелекту для пошуку інформації про реакції тварин на певні речовини та методи впливу серед усіх опублікованих в інтернеті результатів досліджень.

Це може врятувати тварин від повторення подібних експериментів, а вчених – від пошуку конкретних фактів серед тонни документів.

«Я дуже надихаюсь застосуванням моделей штучного інтелекту, таких як ChatGPT, для отримання та синтезу всіх доступних даних та отримання від них максимальної користі», – зазначив медичний аналітик Джозеф Мануппелло.

Як також зазначив професор токсикології Університету Джонса Хопкінса в США Томас Хартунг, навчені системи штучного інтелекту вже починають визначати токсичність нових хімічних речовин.

За його словами, такі попередні оцінки штучного інтелекту у низці випадків вже виявляються точнішими, ніж випробування на тваринах.

Крім того, зазначає Хартунг, тестування людських ліків на тваринах не завжди приносить користь, і у людей потім виявляються несподівані побічні ефекти.

Один із проєктів штучного інтелекту, який створюється з метою замінити необхідність майбутніх випробувань на тваринах, називається AnimalGAN. Програмне забезпечення, розроблене Управлінням з контролю за продуктами та ліками США, покликане точно визначити, як щури відреагують на ту чи іншу хімічну речовину. ШІ був навчений з використанням даних 6,442 реальних щурів за 1,317 сценаріями лікування.

Аналогічний міжнародний проєкт під назвою Virtual Second Species створює віртуального собаку зі штучним інтелектом, який навчається з використанням даних результатів раніше проведених випробувань на собаках.

Водночас надалі основною проблемою тестування ШІ в медицині стане отримання схвалення регулюючих органів.

«Використання тварин як моделей для захисту здоров'я людини та навколишнього середовища є застарілою наукою, і ми сподіваємося, що ШІ зможе зіграти свою роль у відмові від використання тварин у будь-яких тестах та експериментах», – зазначила Емма Грейндж із зоозахисної організації Cruelty Free International.

При цьому головний ветеринарний лікар німецької фармацевтичної компанії Merck Керстін Кляйншмідт-Дорр підкреслила, що випробування на тваринах «не можуть зникнути вмить» і що використання тварин для тестування препаратів «з поважних причин є обов'язковим у багатьох аспектах».

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