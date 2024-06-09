В Україні з’явиться реєстр замінованих земель: що про нього відомо

Завдяки реєстру можна буде відстежувати процес розмінування територій майже в реального часу та планувати подальші роботи.

В Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Адмініструвати сайт буде Державна служба з надзвичайних ситуацій, за технічну частину відповідатиме Центр гуманітарного розмінування. Реєстр почне роботу після введення його в експлуатацію ДСНС.

У реєстр додаватимуть інформацію з різних джерел. Наприклад, Центр гуманітарного розмінування буде вносити дані про результати проведення нетехнічного обстеження земель чи про операторів протимінної діяльності. Держоргани, чиї підрозділи розміновують території, — інформацію про обстеження й очищення земель. А місцева влада — відомості про обстеження ділянок, через забруднення яких власникам надали місцеві податкові пільги.

До реєстру можна буде вносити інформацію про результати обстеження, зокрема, за допомоги супутникових знімків, засобів сканування тощо. До нього включать усю територію, що зазнала впливу бойових дій. Обстежену територію, на якій не виявили або знешкодили вибухонебезпечні предмети, виключатимуть із реєстру.

«Створення реєстру – важливий крок у сфері гуманітарного розмінування. Його запуск дозволить автоматизувати та прискорити цілу низку процесів. Наприклад, за допомоги реєстру ми зможемо відстежувати стан розмінування територій практично в реальному часі та ефективно планувати подальшу роботу з розмінування. Фермери – отримувати витяги про статус своїх земель: забруднені вони чи очищені. Місцева влада – контролювати стан сільгоспземель, щодо яких вона ухвалила рішення про місцеві податкові пільги на підставі висновків про забруднення територій. Інформація, що міститиметься в реєстрі буде важливою для інвесторів та для реалізації проєктів з відновлення України», - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Наразі на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій вже є інтерактивна мапа територій, на яких виявили чи ймовірно знайшли вибухонебезпечні предмети — проте це ще не реєстр.

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