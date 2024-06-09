Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

На очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали водія Toyota, відео

14:43, 9 червня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
На очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали водія Toyota, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на вулиці Антоновича покарали водія автомобіля Toyota, який здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали та зупинили порушника. На чоловіка патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та поспілкувалися з ним щодо дотримання ПДР у майбутньому.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виконавці грантових проектів міжнародних партнерів підлягають бронюванню на 100%

Представництва донорських установ і виконавці проектів міжнародної технічної допомоги відносяться «до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення».

Верховна Рада передбачила нову умову для звільнення від штрафів за порушення військового обліку

Новий закон передбачає – якщо Міноборони як держатель Реєстру «Оберіг» має можливість самостійно отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку не настає.

Новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування: кого можуть мобілізувати в судах, ВККС та ВРП

Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних в судах, КСУ, ВРП та ВККС – бронюванню підлягають не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці – на 50%

Чоловік для отримання відстрочки звернувся до суду за встановленням юридичного факту постійного догляду за батьком – інвалідом ІІ групи

Як зазначив заявник, встановлення факту постійного ним догляду за хворим батьком має для нього юридичне значення та дозволить отримати відстрочку від призову, а іншим чином встановити даний факт можливості не має.

За самовільне залишення військової частини і дезертирство не будуть саджати до в’язниці, якщо до закінчення розслідування особа добровільно повернеться до служби

Якщо злочин вчинено вперше і до закінчення досудового розслідування чоловік добровільно заявить слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності – законопроект.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ярослава Балан
    Ярослава Балан
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області