На Закарпатті викрили ділків, які переправляли за кордон ухилянтів

Вартість нелегального перетину кордону ділки оцінювали в 7-9 тисяч доларів.

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На Закарпатті Служба безпеки України встановила злочинну групу, яка допомагала чоловікам призовного віку покинути територію України без законних на це підстав.

Як повідомило Управління СБУ в Закарпатській області, бажаючих скористатися послугою ділки підшукували через Телеграм-канал. Вартість нелегального перетину оцінили в 7-9 тисяч доларів США, залежно від платоспроможності «клієнта».

За даними слідства, організатором незаконного переправлення потенційних призовників за кордон виявилася мешканка Хустського району.

До «співпраці» вона залучила двох спільників, які забезпечували призовникам «трансфер» до державного кордону та «підказували» маршрути для його прихованого перетину.

За оперативними даними, за цією схемою зловмисники щомісяця переправляли близько 30 осіб.

У межах слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали організаторку схеми під час спроби переправити 4-х ухилянтів.

Наразі організаторці та обом її спільникам оголошено про підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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