На Закарпатье разоблачили дельцов, которые переправляли за границу уклонистов

Стоимость нелегального пересечения границы дельцы оценивали в 7-9 тысяч долларов.

На Закарпатье Служба безопасности Украины установила преступную группу, которая помогала мужчинам призывного возраста покинуть территорию Украины без законных на это оснований.

Как сообщило Управление СБУ в Закарпатской области, желающих воспользоваться услугой дельцы подыскивали через Телеграмм-канал. Стоимость нелегального пересечения оценили в 7-9 тысяч долларов США в зависимости от платежеспособности «клиента».

По данным следствия, организатором незаконной переправки потенциальных призывников за границу оказалась жительница Хустского района.

К сотрудничеству она привлекла двух сообщников, которые обеспечивали призывникам трансфер к государственной границе и подсказывали маршруты для его скрытого пересечения.

По оперативным данным, по этой схеме злоумышленники ежемесячно переправляли около 30 человек.

В рамках следственно-оперативных действий правоохранители задержали организатора схемы при попытке переправить 4-х уклонистов.

В настоящее время организатору и сообщникам объявлены подозрения. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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