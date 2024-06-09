Хто має право скористатися спрощеною процедурою реєстрації шлюбу: роз’яснення

Для військовослужбовців діє спрощена процедура реєстрації шлюбу.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну було спрощено механізм реєстрації шлюбу для військовослужбовців. Він дає змогу не бути особисто присутнім на реєстрації, передає Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса.

Для того, щоб укласти шлюб дистанційно, тобто без присутності нареченого або нареченої, військовослужбовцю необхідно подати відповідну заяву безпосередньому командиру, в якій обов’язково зазначити відомості про себе та наречену (нареченого), зокрема:

- прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);

- дату народження;

- громадянство;

- у разі зміни прізвища – відомості про обране прізвище.

Ця заява одночасно є й підтвердженням факту надання згоди військовослужбовцем на укладення шлюбу.

Далі командир засвідчує справжність підпису на заяві та надсилає її до відділу ДРАЦС, до якого подано заяву про державну реєстрацію шлюбу нареченим (нареченою), або до іншого відділу ДРАЦС чи до територіального органу Міністерства юстиції України, які провадять діяльність під час воєнного стану.

Відділи ДРАЦС чи територіальні органи Міністерства юстиції, до яких передаються (надсилаються) заява про державну реєстрацію шлюбу чи акт, забезпечують пересилання таких документів до відповідних відділів ДРАЦС за допомогою електронних засобів телекомунікацій. Оригінали заяв про державну реєстрацію шлюбу чи актів невідкладно передаються до відповідних відділів ДРАЦС.

Хто має право скористатися спрощеною процедурою реєстрації шлюбу?

Це:

- військовослужбовці Збройних Сил України;

- співробітники Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та іншого утвореного відповідно до Законів України військового формування;

- співробітники Національної гвардії, Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки;

- поліцейські;

- особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби;

- особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки;

- працівники закладу охорони здоров'я.

Сам акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених, але з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими. Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватись актом, який складається керівником закладу охорони здоров’я, в якому перебувають або працюють один чи обоє наречених, та скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу. Акт може складатися в присутності обох чи одного з наречених з використанням доступних засобів відео зв’язку з тим із них, хто відсутній, за участю двох свідків.

Актовий запис про шлюб складається в день отримання відділом ДРАЦС заяви про реєстрацію шлюбу або акту. На підставі складеного актового запису про шлюб у день звернення до відділу ДРАЦС видається свідоцтво про шлюб. Якщо звернення до відділу ДРАЦС, яким зареєстровано шлюб, неможливе, відповідне свідоцтво видається в іншому відділі ДРАЦС, у разі внесення відомостей про такий шлюб до Реєстру та за наявності доступу до нього.

Державне мито за державну реєстрацію шлюбу не справляється.

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