В Украине появится реестр заминированных земель: что о нем известно

Благодаря реестру можно будет отслеживать процесс разминирования территорий в реальное время и планировать дальнейшие работы.

В Украине будет создан первый государственный реестр территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Администрировать сайт будет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, за техническую часть будет отвечать Центр гуманитарного разминирования. Реестр начнет работу после ввода его в эксплуатацию ГСЧС.

В реестр будут добавлять информацию из разных источников. Например, Центр гуманитарного разминирования будет вносить данные о результатах проведения нетехнического обследования земель или операторов противоминной деятельности. Госорганы, чьи подразделения разминируют территории, — сведения об обследовании и очистке земель. А местные власти — сведения об обследовании участков, из-за загрязнения которых владельцам предоставили местные налоговые льготы.

В реестр можно будет вносить информацию о результатах обследования, в частности с помощью спутниковых снимков, средств сканирования и т.д. В него включат всю территорию, подвергшуюся влиянию боевых действий. Обследованную территорию, на которой не обнаружили или обезвредили взрывоопасные предметы, будут исключаться из реестра.

«Создание реестра – важный шаг в области гуманитарного разминирования. Его запуск позволит автоматизировать и ускорить целый ряд процессов. Например, с помощью реестра мы сможем отслеживать состояние разминирования территорий практически в реальном времени и эффективно планировать дальнейшую работу по разминированию. Фермеры – получать выдержки о статусе своих земель: загрязнены они или очищены. Местные власти – контролировать состояние сельхозземель, в отношении которых они приняли решение о местных налоговых льготах на основании выводов о загрязнении территорий. Информация, которая будет содержаться в реестре, будет важна для инвесторов и для реализации проектов по восстановлению Украины», - рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Сейчас на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже есть интерактивная карта территорий, на которых обнаружили или вероятно нашли взрывоопасные предметы, но это еще не реестр.

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