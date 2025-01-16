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В Одессе судно «зависло» в воздухе — зафиксировали редкое оптическое явление, фото и видео

23:14, 16 января 2025
Фата-моргана – это аномалия в атмосфере, когда между собой совпадают сразу несколько миражей.
В Одессе судно «зависло» в воздухе — зафиксировали редкое оптическое явление, фото и видео
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В Одессе заметили оптическую иллюзию, заставившую корабль «зависнуть» в воздухе. Видео публикуют в сети.

Такой эффект называется фата-моргана – оптическая иллюзия, когда отдаленные объекты видны с искажениями.

На кадрах видно несколько гражданских судов, которые будто они поднялись в воздух, оторвавшись от воды.

Фата-моргана возникает из-за того, что лучи света изгибаются, когда они проходят через слои воздуха с разной температурой в крутой термической инверсии, где образовался атмосферный канал. Свое название это явление получило в честь волшебницы – персонажа артуровских легенд Феи Морганы.

Это явление часто наблюдается на водных пространствах, в частности на морях или озерах, и может выглядеть как поднятые или плавающие в воздухе объекты, например, корабли или острова.

Кстати, самый известный пример фата-морганы – летучий голландец. Согласно фольклору, корабль-призрак никогда не сможет вернуться домой и обречен вечно бороздить семь морей.

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Одесса

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