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Минобороны восстановило права тысячи военных и их семей в 2024 году

21:26, 16 января 2025
Центральное управление защиты прав военных провело проверки и расследования для восстановления прав военных.
Минобороны восстановило права тысячи военных и их семей в 2024 году
Фото: Depositphotos
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В 2024 году Министерство обороны Украины восстановило права около 1 000 военнослужащих и членов их семей. Центральное управление защиты прав военнослужащих (ЦУЗПВ) обработало многочисленные обращения, большинство из которых касались переводов, денежного обеспечения и социальной защиты. Об этом сообщили в ведомстве.

ЦУЗПВ направило более 1 000 запросов в различные инстанции, провело 10 служебных проверок и два расследования. Кроме этого, было подано 19 сообщений о совершении преступлений.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник отметил, что восстановление прав военных подтверждает эффективность выбранного подхода к защите их интересов. Специалисты ЦУЗПВ активно мониторят социальные сети и медиа для своевременного выявления нарушений прав военнослужащих.

Важнейшими изменениями стали новые нормативные документы, в частности приказ Министерства обороны от 06.08.2024 № 531, регулирующий организацию работы с рапортами. Также были приняты изменения в законодательство, улучшающие социальные гарантии для военных, в частности относительно единовременных денежных пособий.

Сейчас продолжается работа над законопроектом «О Военном Омбудсмене».

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военные Минобороны

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