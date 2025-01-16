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Міноборони поновило права тисячі військових та їхніх родин у 2024 році

21:26, 16 січня 2025
Центральне управління захисту прав військових провело перевірки та розслідування для відновлення прав військових.
Міноборони поновило права тисячі військових та їхніх родин у 2024 році
Фото: Depositphotos
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У 2024 році Міністерство оборони України відновило права близько 1 000 військовослужбовців та членів їхніх родин. Центральне управління захисту прав військовослужбовців (ЦУЗПВ) обробило численні звернення, більшість з яких стосувалися переведень, грошового забезпечення та соціального захисту. Про це повідомили у відомстві.

ЦУЗПВ надіслало понад 1 000 запитів до різних інстанцій, провело 10 службових перевірок та два розслідування. Окрім цього, було подано 19 повідомлень про вчинення злочинів.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник зазначив, що відновлення прав військових підтверджує ефективність обраного підходу до захисту їхніх інтересів. Фахівці ЦУЗПВ активно моніторять соціальні мережі та медіа для своєчасного виявлення порушень прав військовослужбовців.

Найважливішими змінами стали нові нормативні документи, зокрема наказ Міністерства оборони від 06.08.2024 № 531, що регулює організацію роботи з рапортами. Також було ухвалено зміни до законодавства, що покращують соціальні гарантії для військових, зокрема щодо одноразових грошових допомог.

Наразі триває робота над законопроєктом «Про Військового Омбудсмена».

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