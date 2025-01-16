В Україні почав діяти новий порядок реєстрації осіб, які здійснюють госпдіяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання

Новий Порядок наблизить діяльність, пов’язану із захистом життя та здоров’я рослин, до європейських стандартів.

З 16 січня почав діяти новий Порядок реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, та Фітосанітарних заходів щодо дерев’яного пакувального матеріалу. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Введений новий Порядок наблизить діяльність, пов’язану із захистом життя та здоров’я рослин, до європейських стандартів та дозволить чітко регламентувати порядок реєстрації осіб, які:

здійснюють господарську діяльність з обігу об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах;

виробляють насіннєвий та садивний матеріал;

здійснюють біологічний контроль з використанням біологічних контрольних організмів;

здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу;

здійснюють зберігання та переробку зерна.

Натепер протягом 6 місяців зазначені суб’єкти господарювання зобов’язані пройти реєстрацію в Держпродспоживслужбі відповідно до нового Порядку.

Першочергово юридичним або фізичним особам необхідно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою. Це можливо зробити як в письмовій формі, та і в електронній.

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