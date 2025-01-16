В Украине начал действовать новый порядок регистрации лиц, осуществляющих хоздеятельность, связанную с производством и оборотом объектов регулирования

Новый Порядок приблизит деятельность, связанную с защитой жизни и здоровья растений, к европейским стандартам.

С 16 января начал действовать новый Порядок регистрации лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с производством и оборотом объектов регулирования, и Фитосанитарные мероприятия по деревянному упаковочному материалу. Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Введеный новый Порядок приблизит деятельность, связанную с защитой жизни и здоровья растений, к европейским стандартам и позволит четко регламентировать порядок регистрации лиц, которые:

осуществляют хозяйственную деятельность по обороту объектов регулирования в карантинной и регулируемой зонах;

производят семенной и посадочный материал;

осуществляют биологический контроль с использованием биологических контролирующих организмов;

осуществляют хозяйственную деятельность по производству и маркировке деревянного упаковочного материала;

осуществляют хранение и переработку зерна.

В течение 6 месяцев указанные субъекты хозяйствования обязаны пройти регистрацию в Госпродпотребслужбе в соответствии с новым Порядком.

Первоочередно юридическим или физическим лицам необходимо обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы с заявлением. Это можно сделать как в письменной форме, так и в электронной.

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