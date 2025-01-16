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Верховный Суд обратил внимание на то, что оценка влияния на окружающую среду является ключевой для обеспечения экологической безопасности

14:33, 16 января 2025
Оценка влияния на окружающую среду является важным инструментом для сохранения природных ресурсов и экосистем для будущих поколений – позиция Верховного Суда.
Верховный Суд обратил внимание на то, что оценка влияния на окружающую среду является ключевой для обеспечения экологической безопасности
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Общество обратилось в административный суд с требованием признать противоправным и отменить пункт предписания Госэкоинспекции, требовавший от предприятия обеспечить наличие проектной документации с выводом оценки влияния на окружающую среду (ОВД) или государственной экологической экспертизы. В то же время, Общество утверждало, что его деятельность не подлежит соответствующей оценке влияния и не оказывает в процессе своей деятельности значительного влияния на окружающую среду.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск Общества, отметив, что на деятельность, начатую до вступления в силу Закона № 2059-VIII, не распространяются требования о необходимости получения заключения об ОВД перед началом планируемой деятельности.

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, отметив необходимость проверки возможного осуществления субъектом хозяйствования реконструкции, расширения, технического перевооружения (увеличения мощностей) или капитального ремонта. Кроме того, Суд указал также на необходимость решить в соответствии с требованиями процессуального закона все ходатайства сторон, в том числе о привлечении свидетелей.

Висновки Верховного Суду:

Аналізуючи положення Закону № 2059-VIII, Суд вказав, що починаючи з 18 грудня 2017 року (дата набрання чинності Законом № 2059-VIII) перед початком планової діяльності суб`єкт господарювання зобов`язаний отримати висновок про оцінку впливу на довкілля та, в подальшому, з урахуванням цього висновку, отримати рішення про провадження планової діяльності.

Разом з тим, в контексті обставин справи, а саме того, що Товариство розпочало свою діяльність у 2008 році (до набрання чинності положень Закону № 2059-VIII) Суд вказав, що підприємства, установи та організації, які розміщують, проєктують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, вводять в дію підприємства, споруди та інші об`єкти, а також проводять дослідну діяльність, що за їх оцінкою може негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, спеціальну заяву про це.

На цій підставі колегія суддів наголосила, що реконструкція, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідація (демонтаж) об`єктів, інше втручання в природне середовище вважається планованою діяльністю.

Тому, у разі якщо суб'єкт господарювання вже тривалий час здійснює свою діяльність, будь-яке розширення або зміна умов цієї діяльності, що передбачає вплив на довкілля, вимагає отримання відповідного висновку ОВД.

Практичне значення:

Ця справа демонструє важливість детального дослідження обставин екологічної діяльності суб'єктів господарювання та відповідності її вимогам чинного законодавства. Оцінка впливу на довкілля є ключовою для забезпечення екологічної безпеки, навіть якщо діяльність розпочата до набрання чинності відповідним законом.

Оцінка впливу на довкілля є важливим інструментом для забезпечення сталого розвитку, оскільки вона дозволяє своєчасно виявляти та мінімізувати негативні екологічні наслідки діяльності суб'єктів господарювання, а також  сприяє збалансованому розвитку, в якому враховуються не тільки економічні інтереси підприємств, але й збереження природних ресурсів та екосистем для майбутніх поколінь.

Постанова Верховного Суду від 23 грудня 2024 року у справі № 160/14062/22 (адміністративне провадження № К/990/5749/24).

Автор: Наталя Мамченко

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