Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінка впливу на довкілля є ключовою для забезпечення екологічної безпеки

Оцінка впливу на довкілля є важливим інструментом для збереження природних ресурсів та екосистем для майбутніх поколінь – позиція Верховного Суду.

Товариство звернулося до адміністративного суду з вимогою визнати протиправним та скасувати пункт припису Держекоінспекції, який вимагав від підприємства забезпечити наявність проектної документації з висновком оцінки впливу на довкілля (ОВД) або державної екологічної експертизи. Водночас Товариство стверджувало, що його діяльність не підлягає відповідній оцінці впливу та не здійснює у процесі своєї діяльності значного впливу на довкілля.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов Товариства, зазначивши, що на діяльність, розпочату до введення в дію Закону № 2059-VIII, не поширюються вимоги щодо необхідності отримання висновку про ОВД перед початком планованої діяльності.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції, наголосивши на необхідності перевірки можливого здійснення суб’єктом господарювання реконструкції, розширення, технічного переоснащення (збільшення потужностей) чи капітального ремонту. Крім того, Суд вказав також і на необхідності вирішити відповідно до вимог процесуального закону всі клопотання сторін, зокрема про залучення свідків.

Висновки Верховного Суду:

Аналізуючи положення Закону № 2059-VIII, Суд вказав, що починаючи з 18 грудня 2017 року (дата набрання чинності Законом № 2059-VIII) перед початком планової діяльності суб`єкт господарювання зобов`язаний отримати висновок про оцінку впливу на довкілля та, в подальшому, з урахуванням цього висновку, отримати рішення про провадження планової діяльності.

Разом з тим, в контексті обставин справи, а саме того, що Товариство розпочало свою діяльність у 2008 році (до набрання чинності положень Закону № 2059-VIII) Суд вказав, що підприємства, установи та організації, які розміщують, проєктують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, вводять в дію підприємства, споруди та інші об`єкти, а також проводять дослідну діяльність, що за їх оцінкою може негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, спеціальну заяву про це.

На цій підставі колегія суддів наголосила, що реконструкція, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідація (демонтаж) об`єктів, інше втручання в природне середовище вважається планованою діяльністю.

Тому, у разі якщо суб'єкт господарювання вже тривалий час здійснює свою діяльність, будь-яке розширення або зміна умов цієї діяльності, що передбачає вплив на довкілля, вимагає отримання відповідного висновку ОВД.

Практичне значення:

Ця справа демонструє важливість детального дослідження обставин екологічної діяльності суб'єктів господарювання та відповідності її вимогам чинного законодавства. Оцінка впливу на довкілля є ключовою для забезпечення екологічної безпеки, навіть якщо діяльність розпочата до набрання чинності відповідним законом.

Оцінка впливу на довкілля є важливим інструментом для забезпечення сталого розвитку, оскільки вона дозволяє своєчасно виявляти та мінімізувати негативні екологічні наслідки діяльності суб'єктів господарювання, а також сприяє збалансованому розвитку, в якому враховуються не тільки економічні інтереси підприємств, але й збереження природних ресурсів та екосистем для майбутніх поколінь.

Постанова Верховного Суду від 23 грудня 2024 року у справі № 160/14062/22 (адміністративне провадження № К/990/5749/24).

Автор: Наталя Мамченко

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