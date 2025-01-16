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На Сумщині судили чоловіка, який відмовився служити через страх загинути

19:51, 16 січня 2025
Чоловіка засудили до 3 років в’язниці за відмову від мобілізації.
На Сумщині судили чоловіка, який відмовився служити через страх загинути
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У Сумській області Лебединський районний суд ухвалив рішення засудити чоловіка до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Відповідний вирок опубліковано у справі № 950/3288/24.

За матеріалами суду, у вересні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У жовтні він отримав повістку і був зобов’язаний прибути до територіального центру комплектування, але не виконав цього обов’язку.

На судовому засіданні обвинувачений визнав провину. Він пояснив, що відмовився від служби, «оскільки боїться загинути. Також він повідомив, що не має наміру проходити військову службу під час воєнного стану».

Прокурор клопотав про призначення реального покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Захист, зі свого боку, просив обмежитися іспитовим терміном.

Суд, розглянувши справу, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову за мобілізацією. Вироком суду йому призначено три роки ув’язнення.

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