Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Сумщине судили мужчину, который отказался служить из-за страха погибнуть

19:51, 16 января 2025
Мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за отказ от мобилизации.
На Сумщине судили мужчину, который отказался служить из-за страха погибнуть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области Лебединский районный суд принял решение приговорить мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Соответствующий приговор опубликован в деле № 950/3288/24.

По материалам суда, в сентябре 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. В октябре он получил повестку и был обязан прибыть в территориальный центр комплектования, но не выполнил этой обязанности.

На судебном заседании обвиняемый признал вину. Он пояснил, что отказался от службы, «поскольку боится погибнуть. Также он сообщил, что не намерен проходить военную службу во время военного положения».

Прокурор ходатайствовал о назначении реального наказания в виде трех лет лишения свободы. Защита, со своей стороны, просила ограничиться испытательным сроком.

Суд, рассмотрев дело, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва по мобилизации. Приговором суда ему назначено три года заключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд повестка ТЦК мобилизация ВВК военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по административной специализации

Кандидаты в апелляционные административные суды пока что лучше всех справились с тестированием на когнитивные способности.

Какие комментарии читателей должны удалять СМИ со своих страниц в соцсетях – объяснение Института массовой информации

Комментарии читателей, содержащие оскорбительные высказывания и клевету, должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки – разъяснение Института массовой информации.

Верховная Рада одобрила законопроект об исключении права арендатора на прямой выкуп государственных и коммунальных объектов

По мнению депутатов, таким образом будет невозможен внеконкурентный выкуп арендованного государственного и коммунального имущества.

Доллары и бутылка алкоголя — гражданка принесла подарок для судьи прямо в суд

Высший совет правосудия попросил разобраться в этой истории прокуратуру.

Верховный Суд обратил внимание на то, что оценка влияния на окружающую среду является ключевой для обеспечения экологической безопасности

Оценка влияния на окружающую среду является важным инструментом для сохранения природных ресурсов и экосистем для будущих поколений – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро