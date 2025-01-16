На Сумщине судили мужчину, который отказался служить из-за страха погибнуть

Мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за отказ от мобилизации.

В Сумской области Лебединский районный суд принял решение приговорить мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Соответствующий приговор опубликован в деле № 950/3288/24.

По материалам суда, в сентябре 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. В октябре он получил повестку и был обязан прибыть в территориальный центр комплектования, но не выполнил этой обязанности.

На судебном заседании обвиняемый признал вину. Он пояснил, что отказался от службы, «поскольку боится погибнуть. Также он сообщил, что не намерен проходить военную службу во время военного положения».

Прокурор ходатайствовал о назначении реального наказания в виде трех лет лишения свободы. Защита, со своей стороны, просила ограничиться испытательным сроком.

Суд, рассмотрев дело, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва по мобилизации. Приговором суда ему назначено три года заключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.