В Бердичеве мужчина отказался от повестки, потому что воспринял ее как «шутку от ТЦК» — что решил суд

Мужчина решил, что вручение повестки — это «шутка работников ТЦК», а потому уклонилась от мобилизации.

В Житомирской области суд наказал мужчину, который отказался от мобилизации, потому что думал, что это шутка от ТЦК. Приговор по делу № 274/8824/23 вынес Бердичевский горрайонный суд Житомирской области, сообщает ТСН.

В материалах дела указывается, что мужчина в июне 2023 года прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации. В октябре 2023 года он получил повестку, однако уклонился от призыва на военную службу.

На суде мужчина вину возразил. В материалах отмечается, что он не понимает, что от него хотят работники территориального центра комплектования и социальной поддержки. У него есть ряд заболеваний и больная мать инвалида II группы, за которой осуществляет уход. Наряду с этим никаких документов, которые могли бы это подтвердить, у него нет, да и вообще такие документы не оформлялся, поскольку нет на это времени. Подтвердил, что действительно прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой признан здоровым, и получил боевую повестку на 7.10.2023, но воспринял это как шутку и не пришел за повесткой. Он желает проходить военную службу, но не может по приведенным обстоятельствам».

Работник ТЦК отметил, что мужчина сообщил ему о больной матери. Тогда подсудимому было дано время, чтобы оформить документы, однако он этого не сделал.

Также обвиняемый сообщал, что у него нет времени проходить военную службу, а нужно зарабатывать деньги. До сих пор от обвиняемого документов на отсрочку так и не поступило».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

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