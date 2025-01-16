Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Бердичеве мужчина отказался от повестки, потому что воспринял ее как «шутку от ТЦК» — что решил суд

14:30, 16 января 2025
Мужчина решил, что вручение повестки — это «шутка работников ТЦК», а потому уклонилась от мобилизации.
В Бердичеве мужчина отказался от повестки, потому что воспринял ее как «шутку от ТЦК» — что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области суд наказал мужчину, который отказался от мобилизации, потому что думал, что это шутка от ТЦК. Приговор по делу № 274/8824/23 вынес Бердичевский горрайонный суд Житомирской области, сообщает ТСН.

В материалах дела указывается, что мужчина в июне 2023 года прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации. В октябре 2023 года он получил повестку, однако уклонился от призыва на военную службу.

На суде мужчина вину возразил. В материалах отмечается, что он не понимает, что от него хотят работники территориального центра комплектования и социальной поддержки. У него есть ряд заболеваний и больная мать инвалида II группы, за которой осуществляет уход. Наряду с этим никаких документов, которые могли бы это подтвердить, у него нет, да и вообще такие документы не оформлялся, поскольку нет на это времени. Подтвердил, что действительно прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой признан здоровым, и получил боевую повестку на 7.10.2023, но воспринял это как шутку и не пришел за повесткой. Он желает проходить военную службу, но не может по приведенным обстоятельствам».

Работник ТЦК отметил, что мужчина сообщил ему о больной матери. Тогда подсудимому было дано время, чтобы оформить документы, однако он этого не сделал.

Также обвиняемый сообщал, что у него нет времени проходить военную службу, а нужно зарабатывать деньги. До сих пор от обвиняемого документов на отсрочку так и не поступило».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Бердичев Житомир повестка судебная практика ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Доллары и бутылка алкоголя — гражданка принесла подарок для судьи прямо в суд

Высший совет правосудия попросил разобраться в этой истории прокуратуру.

Верховный Суд обратил внимание на то, что оценка влияния на окружающую среду является ключевой для обеспечения экологической безопасности

Оценка влияния на окружающую среду является важным инструментом для сохранения природных ресурсов и экосистем для будущих поколений – позиция Верховного Суда.

Народные депутаты предлагают перезагрузить АРМА и его руководство с участием международных экспертов

Также предлагается провести проверку работников АРМА на добродетель.

Законопроекты об изменениях в УПК об отмене оснований для закрытия производства не включили в повестку дня

Заседание Верховной Рады закрыли, а законопроекты об отмене истечения сроков как основания для закрытия производства не включили в повестку дня.

Отменить предельные сроки расследования предлагается не только для коррупционных преступлений — Рада приступила к рассмотрению изменений в УПК

Заделывать дыры в досудебном расследовании и покрывать незаконные действия или бездействие следователя или детектива и прокурора путем исключения из УПК нормы, являющейся логическим следствием в виде закрытия уголовного производства, нелогично и абсурдно – Игорь Фрис.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро