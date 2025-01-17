«Рыбалка» за $8000 в болотах под Молдовой – новая схема побега за границу

24-летний одессит за $8000 предоставил клиенту сапоги, плащ и другие необходимые вещи, как будто для рыбалки и инструкции, как действовать в случае встречи с пограничниками.

Фото: od.npu.gov.ua

24-летний житель Подольского района Одессы организовал нелегальную схему переправки военнообязанных мужчин в Молдову, выдавая их за рыбаков. За свои услуги он требовал 8000 долларов, но план провалился, и организатора задержали правоохранители. Об этом сообщили в Госпогранслужбе и Нацполиции.

Злоумышленник рекламировал свои услуги в мессенджерах, предлагая беспрепятственное пересечение границы через приднестровский сегмент. Он сотрудничал с неустановленными пока пособниками, которые принимали авансовые платежи. В ходе расследования было установлено, что он нашел клиента, одессита призывного возраста, которого встретил в Одессе, привез к своему дому, а затем доставил в пограничную зону.

Для преодоления болотистого маршрута организатор предоставил клиенту сапоги, плащ и другие необходимые вещи, а также инструкции, как действовать в случае встречи с пограничниками, указав говорить, что он - рыбак. Перед началом «путешествия» беглец оплатил 8000 долларов, однако правоохранители задержали дельца.

Как сообщили в полиции, мужчина взят под стражу с правом залога в размере 908 400 гривен. В ходе расследования изъяты деньги, телефоны, обмундирование и другие доказательства.

Организатору инкриминируют ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи устанавливают других лиц, причастных к преступной схеме.

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