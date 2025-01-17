«Риболовля» за $8000 в болотах під Молдовою – нова схема втечі за кордон

24-річний одесит за $8000 надав клієнту чоботи, плащ і інші необхідні речі, як ніби для риболовлі та інструкції, як діяти у випадку зустрічі з прикордонниками.

Фото: od.npu.gov.ua

24-річний житель Подільського району Одеси організував нелегальну схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови, видаючи їх за рибалок. За свої послуги він вимагав 8000 доларів, але план провалився, і організатора затримали правоохоронці. Про це повідомили у Держприкордонслужбі та Нацполіції.

Зловмисник рекламував свої послуги в месенджерах, пропонуючи безперешкодний перетин кордону через придністровський сегмент. Він співпрацював з невстановленими наразі посібниками, які приймали авансові платежі. У ході розслідування було встановлено, що він знайшов клієнта, одесита призовного віку, якого зустрів в Одесі, привіз до свого дому, а потім доставив до прикордонної зони.

Для подолання болотистого маршруту організатор надав клієнту чоботи, плащ і інші необхідні речі, а також інструкції, як діяти у випадку зустрічі з прикордонниками, вказавши говорити, що він – рибалка. Перед початком «подорожі» втікач сплатив 8000 доларів, однак правоохоронці затримали ділка.

Як повідомили в поліції, чоловіка взято під варту з правом застави у розмірі 908 400 гривень. У ході розслідування вилучено гроші, телефони, обмундирування та інші докази.

Організатору інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми.

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