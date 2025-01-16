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Хто готує ґрунт для реабілітації і повернення криптошахрая Фузіями до України – ЗМІ провели розслідування

13:58, 16 січня 2025
Розслідувачі припускають: на тлі провалу проєктів і кримінального переслідування за кордоном Фузіяма, ймовірно, намагається «реабілітуватися» в Україні.
Хто готує ґрунт для реабілітації і повернення криптошахрая Фузіями до України – ЗМІ провели розслідування
Джерело фото: kp.ua
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Карлос Фузіяма – організатор найбільшої в Україні криптопіраміди «Майнінг Експрес», відомий як фігурант міжнародних розслідувань і «синьої картки» Інтерполу. Про це пише kp.ua. Як зазначає видання, після втечі з України та численних скандалів за кордоном, він імовірно готує «камбек» за допомогою впливових вз’язків у стінах Ради.

Так, як з’ясували розслідувачі СтопКору, кримінальна справа щодо Фузіями забукусувала, а один з нардепів просить правоохоронців не перешкоджати поверненню ділка, подаючи його як «жертву шахрайської схеми» та «доброчесного іноземного інвестора». 

Від криптоферми до "синьої картки" Інтерполу

Карлос Фузіяма, уродженець Бразилії японського походження, декілька років тому гучно залучав інвесторів для створення «найбільшої майнінгової ферми Європи» у Кропивницькому. Однак замість прибутків вкладники втратили понад мільярд гривень, які згодом були виведені шахраєм і його поплічниками через гонконгські рахунки.

Внаслідок цього у 2021 році українська влада заборонила йому в'їзд, а Інтерпол зацікавився схемами Фузіями, присвоївши йому "синю картку".

Попри гучні міжнародні розслідування та арешт частини активів компанії «Майнінг Експрес», самого Фузіяму досі не притягнуто до відповідальності а процес розшуку та екстрадиції – не запущений.

Політичне сприяння поверненню?

За інформацією викривачів, до сприяння поверненню Фузіями до України може бути причетний голова правоохоронного комітету Верховної Ради. Нардеп, імовірно, направив запити до правоохоронців із проханням переглянути ставлення до бразильця, заявляючи, що той – не шахрай, а постраждала сторона.

Водночас, на запити журналістів, голова комітету не надав чітких відповідей. Як голова комітету він «відхрестився» від справи «Майнінг Експрес», а як нардеп – залишив проігнорував звернення.

Зв’язки із росією та інші махінації

Після втечі з України Фузіяма неодноразово потрапляв у скандали. У 2022 році його бренд був помічений у рекламі російського спортивного заходу за участі боксера

Патріка Техейри. Подію промотувала компанія RCC, яку спонсорує «Російська мідна компанія», підозрювана у спонсоруванні війни рф проти України.

Також з'ясувалося, що «Майнінг Експрес» фігурувала у справі про махінації з податками, пов’язаними з найбільшим вугільним підприємством країни – ШУ «Покровське». А обладання для криптоферми ввезли в Україну з порушенням митного законодавства.

Чому правоохоронна система мовчить?

Попри численні кримінальні провадження та розслідування, прогрес у справах Фузіями залишається мінімальним. Представники прокуратури, які раніше здійснювали процесуальний нагляд за справами «Майнінг Експресу», відмовляються від коментарів. Судові розгляди фактично зупинилися, що сприяє можливості повернення криптошахрая в Україну.

Розслідувачі припускають: на тлі провалу проєктів і кримінального переслідування за кордоном Фузіяма, ймовірно, намагається «реабілітуватися» в Україні. Його повернення може стати сигналом про безкарність масштабних економічних злочинів та відкриє шлях для подібних махінацій у майбутньому.

Чи зможе криптошахрай уникнути покарання, повернувшись до України, і хто з можновладців готовий підтримати його? Відповідь на це питання стане серйозним іспитом до вітчизняної правоохоронної системи і влади.

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