У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА — КМВА

У Дніпровському районі столиці виявили пошкодження фасаду будівлі.

Фото ілюстративне

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У четвер, 16 січня, внаслідок падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі Києва пошкоджено автомобіль. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Крім того, зафіксовано падіння уламків дрона у Дніпровському районі столиці. Є незначне ушкодження фасаду.

За його словами, інформація про постраждалих відсутня.

Раніше ми писали, що у центрі Києві постраждав Будинок письменників через російський удар.

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