В двух районах Киева зафиксировано падение обломков БпЛА — КГВА

В четверг, 16 января, в результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе Киева поврежден автомобиль. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Кроме того, зафиксировано падение обломков дрона в Днепровском районе столицы. Есть незначительное повреждение фасада.
По его словам, информация о пострадавших отсутствует.
Ранее сообщалось, что в центре Киева пострадал Дом писателей из-за российского удара.
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