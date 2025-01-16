В двух районах Киева зафиксировано падение обломков БпЛА — КГВА

В Днепровском районе столицы обнаружили повреждение фасада здания.

Фото иллюстративное

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В четверг, 16 января, в результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе Киева поврежден автомобиль. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Кроме того, зафиксировано падение обломков дрона в Днепровском районе столицы. Есть незначительное повреждение фасада.

По его словам, информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось, что в центре Киева пострадал Дом писателей из-за российского удара.

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