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С 2025 года предприниматели обязаны принимать безналичные платежи

10:18, 17 января 2025
В Украине расширена обязанность обеспечения безналичных расчетов.
С 2025 года предприниматели обязаны принимать безналичные платежи
Фото: konkurent.ua
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С нового года предприниматели в Украине должны обеспечить возможность безналичных расчетов за товары и услуги, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 894. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Постановление постепенно обязывает торговцев внедрять электронные платежные средства, в частности POS-терминалы. С 2025 года новые правила будут касаться большего количества субъектов хозяйствования, в частности в населенных пунктах с населением менее 5 тысяч человек.

В то же время отдельные категории предпринимателей, такие как плательщики единого налога первой группы, те, кто занимается выездной торговлей или продажей собственноручно выращенной продукции, будут иметь время до 2026 года для внедрения платежных терминалов.

Согласно закону «О платежных услугах», торговцам запрещается:

  • ограничивать право покупателя выбирать платежное средство;
  • взимать дополнительные комиссии за безналичные платежи;
  • устанавливать разные цены для наличных и безналичных расчетов.

Тем не менее, предприниматели могут поощрять покупателей использовать определенные платежные средства.

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