З 2025 року підприємці зобов’язані приймати безготівкові платежі

В Україні розширено обов’язок забезпечення безготівкових розрахунків.

Фото: konkurent.ua

З нового року підприємці в Україні повинні забезпечити можливість безготівкових розрахунків за товари та послуги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 894. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Постанова поступово зобов’язує торговців впроваджувати електронні платіжні засоби, зокрема POS-термінали. З 2025 року нові правила стосуватимуться більшої кількості суб’єктів господарювання, зокрема в населених пунктах з населенням менше ніж 5 тисяч осіб.

Водночас окремі категорії підприємців, такі як платники єдиного податку першої групи, ті, хто займається виїзною торгівлею чи продажем власноруч вирощеної продукції, матимуть час до 2026 року для впровадження платіжних терміналів.

Відповідно до закону «Про платіжні послуги», торговцям забороняється:

обмежувати право покупця обирати платіжний засіб;

стягувати додаткові комісії за безготівкові платежі;

встановлювати різні ціни для готівкових і безготівкових розрахунків.

Проте, підприємці можуть заохочувати покупців використовувати певні платіжні засоби.

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