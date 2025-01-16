В Україні гострий дефіцит робітничих професій через мобілізацію — які спеціалісти зараз «на вагу золота»

Професії електромонтера, швачки, слюсаря-сантехніка та електрогазозварювальника зараз найзатребуваніші на ринку праці.

В Україні наразі спостерігається значний дефіцит робітничих професій через мобілізацію чоловіків. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

За її словами, роботодавці шукають працівників сфери послуг, а також водіїв і слюсарів.

«Найдефіцитніші спеціалісти на ринку праці – резюме яких дуже рідко з’являються в публічному доступі, бо вони завжди зайняті, але їх постійно шукають – це електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік, електрогазозварювальник. Це нам вказівка на те, кого ми маємо навчати», – зазначила Бережна.

Мінекономіки активно працює над навчанням та перекваліфікацією населення.

Так, у 2024 році понад 41 000 безробітних пройшли навчання, із них 23 000 – у профтехцентрах Держслужби зайнятості.

Центри профтехосвіти продовжують навчати спеціалістів дефіцитних професій.

«Ми сприяли перенавчанню близько 100 000 людей у 2024 році. Але цього недостатньо, адже в Україні 12,5 млн економічно неактивних громадян. Маємо створювати ще більше можливостей для перенавчання», – зауважила Бережна.

На її думку, потужності центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості можна збільшити уп’ятеро.

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що нині 80% зареєстрованих у центрах зайнятості – жінки, і це є неабияким викликом.

«Зараз роботодавцям потрібно запропонувати, наприклад, часткову компенсацію за оренду житла, можливо, сплатити повністю цю оренду, запропонувати соціальний пакет, страхування. Зараз «не працює» просто зарплата, навіть 35 000 грн особливо нікого не дивують», – переконана Жовтяк.